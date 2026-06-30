LINE EM ATENAS NOMEADA NO.1 COMO LISTA INAUGURAL DOS EUROPE'S 50 BEST BARS 2026, É REVELADA
Notícias fornecidas por50 Best
30 jun, 2026, 21:17 GMT
- Line em Atenas ocupa o primeiro lugar na primeira edição do Europe's 50 Best Bars, patrocinado pela Perrier
- Salvatore Calabrese ganha o Roku Industry Icon Award
- De Londres, Waltz (No.23) é premiado com o Three Cents Best New Opening Award
- O Siete Misterios Best Cocktail Menu Award é concedido ao Edinburgh's Panda & Sons (No.20)
- De Vie (No.34), Paris ganha o Ketel One Sustainable Bar Award
- O SevenRooms Best Bar Design Award vai para Hide, Budapeste
- Mirror Bar (No.8) recebe o Michter's Art of Hospitality Award e The Best Bar in Slovakia
- Giorgio Bargiani vence o Altos Bartenders' Bartender Award; O Connaught Bar (No.10) é nomeado The Best Bar in the UK, patrocinado pela Monkey Shoulder
AMSTERDÃ, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A lista Europe's 50 Best Bars 2026 foi anunciada esta noite durante uma cerimônia de premiação ao vivo em Amsterdã. O evento celebrou a primeira edição anual deste novo ranking da 50 Best, a organização por trás do The World's 50 Best Bars.
Para ver a lista completa entre 1-50, clique aqui.
Line em Athens lidera o ranking, nomeado The Best Bar in Europe, patrocinado pela Perrier, e The Best Bar in Greece. Reconhecida por sua abordagem orientada para a fermentação, produzindo vinhos, cervejas e ingredientes caseiros que são reutilizados em todo o seu cardápio, o Line combina técnicas experimentais com sabores acessíveis.
A lista de 2026 apresenta bares de 22 cidades. Outros bares entre os cinco primeiros são The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, patrocinado pela Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, patrocinado pela Nikka Whisky e Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, patrocinado pela Rémy Martin.
The Best Bar in Italy, patrocinado pela Disaronno, é o Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) reivindica The Best Bar in Albania, patrocinado pela Polot 1882. Wax On (No.17) é The Best Bar in Germany, patrocinado pela Mr Black, enquanto Bird (No.24) assegura The Best Bar in Denmark, patrocinado pela Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) é The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) é The Best Bar in Sweden e Tag (No.39) é The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) ganha The Best Bar in the Netherlands, patrocinado pela Ketel One. Late Bloomers é No.44 e The Best Bar in Switzerland, patrocinado por Amaro Lucano, enquanto Dunlin leva The Best Bar in Austria no No.50.
Contato com a Mídia:
Lily Wiggins, LX [email protected]
Centro de mídia:
https://mediacentre.theworlds50best.com
FONTE 50 Best
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