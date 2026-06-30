LINE EM ATENAS NOMEADA NO.1 COMO LISTA INAUGURAL DOS EUROPE'S 50 BEST BARS 2026, É REVELADA

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50 Best

30 jun, 2026, 21:17 GMT

  • Line em Atenas ocupa o primeiro lugar na primeira edição do Europe's 50 Best Bars, patrocinado pela Perrier
  • Salvatore Calabrese ganha o Roku Industry Icon Award
  • De Londres, Waltz (No.23) é premiado com o Three Cents Best New Opening Award
  • O Siete Misterios Best Cocktail Menu Award é concedido ao Edinburgh's Panda & Sons (No.20)
  • De Vie (No.34), Paris ganha o Ketel One Sustainable Bar Award
  • O SevenRooms Best Bar Design Award vai para Hide, Budapeste
  • Mirror Bar (No.8) recebe o Michter's Art of Hospitality Award e The Best Bar in Slovakia
  • Giorgio Bargiani vence o Altos Bartenders' Bartender Award; O Connaught Bar (No.10) é nomeado The Best Bar in the UK, patrocinado pela Monkey Shoulder

AMSTERDÃ, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A lista Europe's 50 Best Bars 2026 foi anunciada esta noite durante uma cerimônia de premiação ao vivo em Amsterdã. O evento celebrou a primeira edição anual deste novo ranking da 50 Best, a organização por trás do The World's 50 Best Bars.

Para ver a lista completa entre 1-50, clique aqui.

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Line in Athens named No.1 as inaugural list of Europe's 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, is unveiled
Line in Athens named No.1 as inaugural list of Europe's 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, is unveiled
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Line em Athens lidera o ranking, nomeado The Best Bar in Europe, patrocinado pela Perrier, e The Best Bar in Greece. Reconhecida por sua abordagem orientada para a fermentação, produzindo vinhos, cervejas e ingredientes caseiros que são reutilizados em todo o seu cardápio, o Line combina técnicas experimentais com sabores acessíveis.

A lista de 2026 apresenta bares de 22 cidades. Outros bares entre os cinco primeiros são The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, patrocinado pela Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, patrocinado pela Nikka Whisky e Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, patrocinado pela Rémy Martin.

The Best Bar in Italy, patrocinado pela Disaronno, é o Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) reivindica The Best Bar in Albania, patrocinado pela Polot 1882. Wax On (No.17) é The Best Bar in Germany, patrocinado pela Mr Black, enquanto Bird (No.24) assegura The Best Bar in Denmark, patrocinado pela Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) é The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) é The Best Bar in Sweden e Tag (No.39) é The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) ganha The Best Bar in the Netherlands, patrocinado pela Ketel One. Late Bloomers é No.44 e The Best Bar in Switzerland, patrocinado por Amaro Lucano, enquanto Dunlin leva The Best Bar in Austria no No.50.

Contato com a Mídia:
Lily Wiggins, LX [email protected]

Centro de mídia:
https://mediacentre.theworlds50best.com

FONTE 50 Best

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