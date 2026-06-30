LINE À ATHÈNES SE CLASSE NO.1 DU PREMIER CLASSEMENT EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

Line à Athènes est désigné No.1 de la première édition du classement Europe's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier

à Athènes est désigné No.1 de la première édition du classement Europe's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier Salvatore Calabrese remporte le Roku Industry Icon Award

remporte le Roku Industry Icon Award Londres Waltz (No.23) se voit attribuer le Three Cents Best New Opening Award

(No.23) se voit attribuer le Three Cents Best New Opening Award Le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award est décerné à d'Édimbourg Panda & Sons (No.20)

(No.20) De Vie (No.34), à Paris, remporte Ketel One Sustainable Bar Award

(No.34), à Paris, remporte Ketel One Sustainable Bar Award Le SevenRooms Best Bar Design Award est décerné au bar Hide , à Budapest

, à Budapest Mirror Bar (No.8) remporte Michter's Art of Hospitality Award et The Best Bar in Slovakia

(No.8) remporte Michter's Art of Hospitality Award et The Best Bar in Slovakia Giorgio Bargiani remporte l'Altos Bartenders' Bartender Award ; le Connaught Bar (No.10), s'est classé comme The Best Bar in the UK, sponsorisé par Monkey Shoulder

AMSTERDAM, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- La liste des Europe's 50 Best Bars 2026 a été dévoilée ce soir lors d'une cérémonie de remise en direct à Amsterdam. Cet événement a marqué la première édition annuelle de ce nouveau classement établi par 50 Best, la société à l'origine du classement The World's 50 Best Bars.

Pour consulter la liste complète 1-50 bars, veuillez cliquer ici.

Line in Athens named No.1 as inaugural list of Europe's 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, is unveiled View PDF

Line, situé à Athènes, arrive en tête du classement : il a été désigné The Best Bar in Europe, sponsorisé par Perrier et The Best Bar in Greece. Réputé pour son approche centrée sur la fermentation, qui lui permet de produire des vins, des bières et des ingrédients maison repris dans l'ensemble de sa carte, Line associe des techniques expérimentales à des saveurs accessibles.

La liste de 2026 regroupe des bars issus de 22 villes. Parmi les cinq premiers du classement, on retrouve The Bar in Front of the Bar (No.2) ; Sips (No.3), The Best Bar in Spain, sponsorisé par Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, sponsorisé par Nikka Whisky et Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, sponsorisé par Rémy Martin.

The Best Bar in Italy, sponsorisé par Disaronno, revient au Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) remporte le titre de The Best Bar in Albania, sponsorisé par Polot 1882. Wax On (No.17) remporte le titre de The Best Bar in Germany, sponsorisé par Mr Black, tandis que Bird (No.24) décroche celui de The Best Bar in Denmark, sponsorisé par Mancino Vermouth. L'Alma Prague (No.25) a remporté The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) a été élu The Best Bar in Sweden et Tag (No.39) The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) a remporté The Best Bar in the Netherlands, sponsorisé par Ketel One. Late Bloomers est No.44 et remporte le titre The Best Bar in Switzerland, sponsorisé par Amaro Lucano, tandis que le Dunlin décroche le titre The Best Bar in Austria à la place No.50.

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