HOPE & SESAME, EM GUANGZHOU, É O NO.1 DA LISTA ASIA'S 50 BEST BARS 2026
Notícias fornecidas por50 Best
28 jul, 2026, 15:44 GMT
- O Hope & Sesame em Guangzhou ocupa a posição No.1 e recebe o título de The Best Bar in Asia 2026, com patrocínio da Perrier
- A lista de 2026 abrange 22 cidades, com 14 novas inclusões e duas que voltaram a figurar na lista
- O Lennon's em Bangcoc estreia na posição No.7 e recebe o Disaronno Highest New Entry Award
- O Bar Sathorn (No.17) em Bangcoc sobe 31 posições e conquista o Nikka Highest Climber Award
- Três bares de Hong Kong recebem importantes prêmios: Coa (No.24) recebe o Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman ganha o Siete Misterios Best Cocktail Menu Award e Mius (No.36) ganha o SevenRooms Best Bar Design Award
- Indra Kantono, cofundador do Jigger & Pony (No.9), recebe o Roku Industry Icon Award
- O Workshop14 em Hanói (No.34) é eleito The Best Bar in Vietnam e também ganhou o Three Cents Best New Opening Award
- O Bar Us (No.6), em Bangcoc, conquista o Ketel One Sustainable Bar Award
- O Hats Bar (No.77) em Jacarta recebe o Campari One To Watch Award
Para ver a lista completa 1-50, clique aqui.
MACAU, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Hope & Sesame, em Guangzhou, foi eleito The Best Bar in Mainland China e The Best Bar in Asia, patrocinado pela Perrier, durante a cerimônia de premiação ao vivo da Asia's 50 Best Bars 2026, realizada em Macau. Presente na lista de forma constante há sete anos, o bar é reconhecido por sua abordagem inovadora à cultura chinesa de coquetéis, combinando influências cantonesas com técnicas contemporâneas.
Os bares de Bangcoc lideram a lista com oito estabelecimentos, enquanto Hong Kong vem em seguida, com sete bares. Singapura conta com quatro bares, liderados por Jigger & Pony (No.9), eleito The Best Bar in Singapore. Seul continua apresentando um desempenho sólido com Zest em No.2, mantendo-se como The Best Bar in Korea pelo terceiro ano consecutivo.
Entre os vencedores de prêmios especiais previamente anunciados que receberam seus reconhecimentos na cerimônia de premiação estão Smoke & Bitters (No.29) em Hiriketiya, vencedor do Michter's Art of Hospitality Award além do título de The Best Bar in Sri Lanka, e Shelley Tai do Mius, ganhador do Altos Bartenders' Bartender Award.
Faye Huggett, diretora de comunidade do Asia's 50 Best Bars, destacou que "O ranking deste ano celebra a diversidade, a criatividade e a resiliência que definem a cultura dos coquetéis na Ásia atualmente. Desde líderes já estabelecidos até novos bares ambiciosos, os bares desta lista continuam elevando o padrão de excelência em hospitalidade em toda a região."
Centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com
FONTE 50 Best
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