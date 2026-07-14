ASIA'S 50 BEST BARS ANUNCIA A LISTA ESTENDIDA 51-100 DE 2026

LONDRES, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, anunciou a sexta edição da lista 51-100 de 2026, celebrando a riqueza, a diversidade e a contínua evolução da coquetelaria na Ásia. Divulgada antes da cerimônia de premiação ao vivo em Macau, a lista estendida abrange 25 cidades asiáticas, refletindo tanto os já consolidados polos de bares quanto o crescente dinamismo de destinos emergentes.

Destaques da lista 51-100:

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

A lista 51-100 deste ano conta com 11 novas entradas, destacando talentos emergentes e as mudanças nas tendências de consumo de bebidas em toda a Ásia

Singapura conta com sete bares na lista estendida, incluindo os estreantes BOP (No.52) e Bar Bon Funk (No.90), sendo o BOP a estreia mais bem colocada da lista 51-100

(No.52) e (No.90), sendo o BOP a estreia mais bem colocada da lista 51-100 Kuala Lumpur conta com quatro bares na lista, incluindo a estreia do Cabinet 8 (No.65)

(No.65) Tóquio e Seul contam cada uma com quatro bares na lista, incluindo a estreia do The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75) e o Charles H , de Seul, que subiu para No.87

(No.75) e o , de Seul, que subiu para No.87 O The Enigma Mansion (No.55), de Cidade de Ho Chi Minh, registrou a maior subida da lista estendida, subindo 38 posições em relação ao seu ranking de 2025

(No.55), de Cidade de Ho Chi Minh, registrou a maior subida da lista estendida, subindo 38 posições em relação ao seu ranking de 2025 A China continental fortalece sua presença com destinos emergentes, incluindo Hangzhou, representada pela estreia do Chimney (No.91), e Pequim, com o Bar Long Fong (No.96)

(No.91), e Pequim, com o (No.96) Bares de destinos emergentes, incluindo Galle e Makati, também estreiam na lista estendida 51-100

Para conferir a lista completa 51-100, clique aqui.

Faye Huggett, diretora de comunidade da Asia's 50 Best Bars, afirma: "É inspirador ver o surgimento contínuo de estabelecimentos que homenageiam suas culturas locais e ingredientes nativos na lista 51-100 deste ano. Da China continental ao Sudeste Asiático e ao subcontinente indiano, profissionais inovadores demonstram que não há limites para a criatividade na coquetelaria."

O ranking é elaborado com base nos votos da Asia's 50 Best Bars Academy, um influente painel com equilíbrio de gênero, formado por mais de 300 bartenders, proprietários de bares, jornalistas especializados em bebidas e especialistas em coquetelaria de toda a região, que votam nos estabelecimentos que consideram oferecer as melhores experiências de bar da Ásia.

Asia's 50 Best Bars 2026 será anunciado durante uma cerimônia de premiação ao vivo em Macau, em 28 de julho de 2026, em colaboração com os parceiros de destino Wynn Macau e Wynn Palace. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da 50 Best no YouTube, com início às 20h (horário de Macau).

Centro de mídia:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

FONTE 50 Best