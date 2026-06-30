LINE IN ATHEN BELEGT PLATZ NO.1 BEI DER VERÖFFENTLICHUNG DER ERSTEN AUFSTELLUNG DER EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

Die Bar Line in Athen belegt Platz No.1 in der ersten Ausgabe der von Perrier gesponserten Liste Europe's 50 Best Bars

in Athen belegt Platz No.1 in der ersten Ausgabe der von Perrier gesponserten Liste Europe's 50 Best Bars Salvatore Calabrese gewinnt den Roku Industry Icon Award

gewinnt den Roku Industry Icon Award Londons Waltz (No.23) wird mit dem Three Cents Best New Opening Award ausgezeichnet

(No.23) wird mit dem Three Cents Best New Opening Award ausgezeichnet Der Siete Misterios Best Cocktail Menu Award geht an Edinburghs Panda & Sons (No.20)

(No.20) Das De Vie (No.34) in Paris gewinnt den Ketel One Sustainable Bar Award

(No.34) in Paris gewinnt den Ketel One Sustainable Bar Award Der SevenRooms Best Bar Design Award geht an Hide , Budapest

, Budapest Die Mirror Bar (No.8) erhält den Michter's Art of Hospitality Award und die Auszeichnung Best Bar in Slovakia

(No.8) erhält den Michter's Art of Hospitality Award und die Auszeichnung Best Bar in Slovakia Giorgio Bargiani gewinnt den Altos Bartenders' Bartender Award; die Connaught Bar (No.10) wird zur The Best Bar in the UK gekürt, gesponsert von Monkey Shoulder

AMSTERDAM, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Liste der Europe's 50 Best Bars 2026 wurde heute Abend im Rahmen einer Live-Preisverleihung in Amsterdam bekannt gegeben. Bei der Veranstaltung wurde die erste jährliche Ausgabe dieses neuen Rankings von 50 Best gefeiert, der Organisation, die auch hinter The World's 50 Best Bars steht.

Für die vollständige Liste 1-50 klicken Sie bitte hier.

Line in Athens named No.1 as inaugural list of Europe's 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, is unveiled View PDF

Das Line in Athen führt die Rangliste The Best Bar in Europe zur an und wurde von Perrier zur The Best Bar in Greece gekürt. Das Line ist bekannt für seinen auf Fermentation basierenden Ansatz, bei dem hausgemachte Weine, Biere und Zutaten hergestellt werden, die auf der gesamten Speisekarte wiederverwendet werden. Line verbindet experimentelle Techniken mit zugänglichen Aromen.

Die Liste für 2026 umfasst Bars in 22 Städten. Weitere Bars unter den Top 5 sind The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, gesponsert von Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, gesponsert von Nikka Whisky und Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, gesponsert von Rémy Martin.

The Best Bar in Italy, gesponsert von Disaronno, ist Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) wurde zur The Best Bar in Albania gekürt – gesponsert von Polot 1882. Wax On (No.17) ist The Best Bar in Germany, gesponsert von Mr Black, während Bird (No.24) den Titel The Best Bar in Denmark errang, gesponsert von Mancino Vermouth. Das Alma Prague (No.25) ist The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) ist The Best Bar in Sweden, und Tag (No.39) ist The Best Bar in Poland. Die Super Lyan (No.42) gewinnt den von Ketel One gesponserten Preis The Best Bar in the Netherlands. Late Bloomers belegt Platz No.44 und ist The Best Bar in Switzerland, gesponsert von Amaro Lucano, während Dunlin auf Platz No.50 den Titel The Best Bar in Austria errang.

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