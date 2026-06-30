LINE EN ATENAS ES NO.1 EN LA LISTA INAUGURAL DE EUROPE'S 50 BEST BARS

Line en Atenas es No.1 en la primera edición de Europe's 50 Best Bars, patrocinado por Perrier

en Atenas es No.1 en la primera edición de Europe's 50 Best Bars, patrocinado por Perrier Salvatore Calabrese gana el Roku Industry Icon Award

gana el Roku Industry Icon Award El londinense Waltz (No.23) recibe el Three Cents Best New Opening Award

(No.23) recibe el Three Cents Best New Opening Award El Siete Misterios Best Cocktail Menu Award es de Panda & Sons (No.20), en Edimburgo

(No.20), en Edimburgo De Vie (No.34), en París, gana el Ketel One Sustainable Bar Award

(No.34), en París, gana el Ketel One Sustainable Bar Award El SevenRooms Best Bar Design Award recae en Hide , en Budapest

, en Budapest Mirror Bar (No.8) recibe el Michter's Art of Hospitality Award y The Best Bar in Slovakia

(No.8) recibe el Michter's Art of Hospitality Award y The Best Bar in Slovakia Giorgio Bargiani gana Altos Bartenders' Bartender Award; Connaught Bar (No.10) es The Best Bar in the UK, patrocinado por Monkey Shoulder

AMSTERDAM, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La lista de Europe's 50 Best Bars 2026 se anunció esta noche durante una ceremonia en directo desde Ámsterdam. El evento celebra la primera edición de este ranking creado por 50 Best, la organización responsable por The World's 50 Best Bars.

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Line in Athens named No.1 as inaugural list of Europe's 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, is unveiled View PDF

Line, en Atenas, lidera el ranking y se corona como The Best Bar in Europe, patrocinado por Perrier, además de ser The Best Bar in Greece. El bar destaca por su enfoque innovador basado en fermentación, elaboración propia de vinos y cervezas, y el uso de ingredientes reaprovechados, combinando técnicas experimentales con sabores accesibles.

La lista de 2026 incluye bares de 22 ciudades. En el top 5 también se encuentran The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, patrocinado por Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, patrocinado por Nikka Whisky y Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, patrocinado por Rémy Martin.

En la clasificación también destaca Moebius Milano (No.6), The Best Bar in Italy, patrocinado por Disaronno; Nouvelle Vague (No.16), The Best Bar in Albania, patrocinado por Polot 1882; y Wax On (No.17), The Best Bar in Germany, patrocinado por Mr Black. Otros incluyen Bird (No.24), The Best Bar in Denmark, patrocinado por Mancino Vermouth y Alma Prague (No.25), The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37), The Best Bar in Sweden; Tag (No.39), The Best Bar in Poland y Super Lyan (No.42), The Best Bar in the Netherlands, patrocinado por Ketel One. Late Bloomers es No.44 y The Best Bar in Switzerland, patrocinado por Amaro Lucano y Dunlin tarda No.50 The Best Bar in Austria.

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FUENTE 50 Best