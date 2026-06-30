LINE DI ATENE NO.1 NELLA CLASSIFICA INAUGURALE DI EUROPE'S 50 BEST BARS 2026
News provided by50 Best
Jun 30, 2026, 16:59 ET
- Line di Atene si è classificato No.1 nella prima edizione di Europe's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier
- Salvatore Calabrese vince il Roku Industry Icon Award
- Waltz di Londra (No.23) si aggiudica il premio Three Cents Best New Opening Award
- Il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award è stato assegnato a Panda & Sons (No.20) di Edimburgo
- De Vie (No.34) di Parigi vince il Ketel One Sustainable Bar Award
- Il SevenRooms Best Bar Design Award va a Hide di Budapest
- Mirror Bar (No.8) riceve il Michter's Art of Hospitality Award e The Best Bar in Slovakia
- Giorgio Bargiani vince l'Altos Bartenders' Bartender Award; il Connaught Bar (No.10) è stato nominato The Best Bar in the UK, sponsorizzato da Monkey Shoulder
AMSTERDAM, 30 giugno 2026 /PRNewswire/ -- La classifica di Europe's 50 Best Bars 2026 è stata annunciata questa sera durante una cerimonia di premiazione dal vivo tenutasi ad Amsterdam. L'evento ha celebrato la prima edizione annuale di questa nuova classifica stilata da 50 Best, l'organizzazione che ha ideato The World's 50 Best Bars.
Per la classifica completa da 1-50, cliccare qui.
Line di Atene è in testa alla classifica, nominato The Best Bar in Europe, sponsorizzato da Perrier, e The Best Bar in Greece. Rinomato per il suo approccio incentrato sulla fermentazione alla base della produzione artigianale di vini, birre e ingredienti di produzione propria riutilizzati in tutto il menu, Line coniuga tecniche sperimentali con sapori tradizionali.
La classifica del 2026 comprende bar di 22 città. Gli altri bar nella top five sono The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, sponsorizzato da Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, sponsorizzato da Nikka Whisky, e Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, sponsorizzato da Rémy Martin.
The Best Bar in Italy, sponsorizzato da Disaronno, è Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) si aggiudica The Best Bar in Albania sponsorizzato da Polot 1882. Wax On (No.17) vince The Best Bar in Germany, sponsorizzato da Mr. Black, mentre Bird (No.24) conquista The Best Bar in Denmark, sponsorizzato da Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) riceve il premio The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) riceve il premio The Best Bar in Sweden e Tag é (No.39) The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) vince The Best Bar in the Netherlands, sponsorizzato da Ketel One. Late Bloomers è il No.44 e The Best Bar in Switzerland, sponsorizzato da Amaro Lucano, mentre Dunlin conquista The Best Bar in Austria al No.50.
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Centro stampa:
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