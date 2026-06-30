LINE V ATÉNACH VYHLÁSENÝ ZA NO.1 PRI ODHALENÍ PRVÉHO ZOZNAMU EUROPE'S 50 BEST BARS 2026
News provided by50 Best
Jun 30, 2026, 17:02 ET
- Line v Aténach sa stáva No.1 v prvom vydaní rebríčka Europe's 50 Best Bars, sponzoruje Perrier
- Salvatore Calabrese vyhráva cenu Roku Industry Icon Award
- Londýnsky Waltz (No.23) získava cenu Three Cents Best New Opening Award
- Cenu Siete Misterios Best Cocktail Menu Award získava edinburský podnik Panda & Sons (No.20)
- De Vie (No.34) v Paríži získava cenu Ketel One Sustainable Bar Award
- Cena SevenRooms Best Bar Design Award putuje do podniku Hide v Budapešti
- Mirror Bar (No.8) získava cenu Michter's Art of Hospitality Award a je vyhlásený za The Best Bar in Slovakia
- Giorgio Bargiani získava cenu Altos Bartenders' Bartender Award; Connaught Bar (No.10) je vyhlásený za The Best Bar in the UK, sponzoruje Monkey Shoulder
AMSTERDAM, 30. jún 2026 /PRNewswire/ – Zoznam Europe's 50 Best Bars 2026 bol dnes večer vyhlásený počas slávnostného odovzdávania cien v Amsterdame. Podujatie oslávilo prvé výročné vydanie tohto nového rebríčka od 50 Best, organizácie, ktorá tvorí rebríček The World's 50 Best Bars.
Kliknite sem a pozrite si kompletný zoznam od 1- 50.
Na čele rebríčka stojí podnik Line v Aténach, ktorý je vyhlásený za The Best Bar in Europe, sponzoruje Perrier, ako aj za The Best Bar in Greece. Bar Line je známy svojím prístupom založeným na fermentácii, v rámci ktorého vyrába domáce vína, pivá a ingrediencie, ktoré sa používajú v rámci celej ponuky. Spája experimentálne techniky s dostupnými chuťami.
Rebríček na rok 2026 uvádza bary z 22 miest. Ďalšími barmi v prvej päťke sú The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, sponzoruje Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, sponzoruje Nikka Whisky a Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, sponzoruje Rémy Martin.
Titul The Best Bar in Italy, sponzoruje Disaronno, získava podnik Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) získava titul The Best Bar in Albania, sponzoruje Polot 1882. Wax On (No.17) sa stáva The Best Bar in Germany, sponzoruje Mr Black, zatiaľ čo Bird (No.24) získal ocenenie The Best Bar in Denmark, sponzoruje Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) je The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) sa stáva The Best Bar in Sweden a Tag (No.39) získava titul The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) vyhráva cenu The Best Bar in the Netherlands, sponzoruje Ketel One. Late Bloomers sa umiestnil na mieste No.44 a ide o The Best Bar in Switzerland, sponzorované Amaro Lucano, zatiaľ čo Dunlin je na mieste No.50 v kategórii The Best Bar in Austria.
Kontakt pre médiá:
Lily Wiggins, LX [email protected]
Mediálne centrum:
https://mediacentre.theworlds50best.com
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