Lionel Messi visita Vantara, experimenta encontros inesquecíveis com tradições sagradas indianas e iniciativas de conservação da vida selvagem na Índia

Messi, acompanhado por seus companheiros de equipe do Inter Miami, Luis Suárez e Rodrigo De Paul, foi recebido em um grande estilo tradicional com música folclórica vibrante, uma chuva de flores simbolizando bênçãos e pureza de intenção e um aarti cerimonial. A lenda do futebol também participou de um Maha Aarti no templo, incluindo Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja e Shiv Abhishek, oferecendo orações pela paz e unidade mundial, de acordo com o espírito atemporal de reverência da Índia por todos os seres vivos.

Após a recepção, Messi embarcou em uma visita guiada ao extenso ecossistema de conservação de Vantara, lar de grandes felinos, elefantes, herbívoros, répteis e animais jovens resgatados de todo o mundo. Ele também visitou o complexo de energia verde e o maior complexo de refinarias do mundo, onde expressou espanto com a escala e a visão por trás das operações.

No centro de cuidados para leões, leopardos, tigres e outras espécies ameaçadas, Messi interagiu com animais que prosperavam em ambientes enriquecidos e naturalistas, muitos dos quais se aproximaram dele com curiosidade. Ele então visitou o Centro de Cuidados com Herbívoros e o Centro de Cuidados com Répteis, onde observou animais florescendo sob cuidados veterinários especializados, nutrição personalizada, treinamento comportamental e protocolos de criação que refletem a liderança global da Vantara no bem-estar da vida selvagem. Durante a visita, ele também visitou o hospital de vida selvagem multi-especialidade, testemunhando procedimentos clínicos e cirúrgicos em tempo real, e mais tarde alimentou os ocapis, rinocerontes, girafas e elefantes. De uma perspectiva global, ele também elogiou o compromisso do primeiro-ministro da Índia em promover o cuidado e a conservação da vida selvagem em todo o país.

No Centro de Acolhimento, dedicado a animais jovens órfãos e vulneráveis, Messi aprendeu sobre suas jornadas de resiliência. Em um gesto sincero, Anant Ambani e Radhika Ambani juntos nomearam um filhote de leão de "Lionel", um nome que agora representa esperança e continuidade, dado em homenagem à lenda do futebol.

O destaque do passeio veio no Elephant Care Center, onde Messi conheceu Maniklal, um filhote de Elephant resgatado, salvo junto com sua mãe doente, Prathima, do trabalho duro na indústria madeireira há dois anos. Em um momento que conquistou corações em todo o centro, Messi se envolveu em uma atividade improvisada de enriquecimento do futebol com Maniklal, demonstrando a linguagem universal do jogo. O bezerro respondeu com entusiasmo à atividade, fazendo movimentos lúdicos que mostraram suas próprias habilidades emergentes, marcando um dos momentos mais memoráveis da visita de Messi à Índia.

Respondendo em espanhol a Anant Ambani, que o agradeceu por visitar Vantara e por inspirar a todos abnegadamente em relação aos animais e à humanidade, Messi disse: "O que Vantara faz é realmente lindo - o trabalho para os animais, o cuidado que recebem, a maneira como são resgatados e cuidados. É realmente impressionante. Tivemos um momento maravilhoso, nos sentimos completamente à vontade o tempo todo e é uma experiência que fica com você. Certamente visitaremos novamente para continuar inspirando e apoiando este trabalho significativo."

"Pela primeira vez, dois ícones globais se uniram - um conhecido pela excelência esportiva, o outro pela liderança em negócios e conservação da vida selvagem", diz Bharat Mehra, Conselheiro Chefe de Anant Ambani.

Quando a visita chegou ao fim, Messi participou de Nariyal Utsarg e Matka Phod, rituais tradicionais que simbolizam boa vontade e começos auspiciosos. A cerimônia terminou com cantos de paz e bem-estar, ressaltando os valores compartilhados que alinham a missão da Vantara com o legado global de Messi. Messi, que lidera a Fundação Leo Messi dedicada a causas sociais, educação, saúde e bem-estar infantil em todo o mundo, expressou um profundo senso de alinhamento com o propósito de Vantara e apreço por sua visão de cuidado compassivo e orientado pela ciência para os animais.

