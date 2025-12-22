Lionel Messi visita Vantara y vive encuentros inolvidables con tradiciones sagradas de la India

Messi, acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fue recibido con un gran estilo tradicional, con vibrante música folclórica, una lluvia de flores que simboliza las bendiciones y la pureza de intención, y una ceremonia aarti. La leyenda del fútbol también participó en un Maha Aarti en el templo, que incluyó Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek, ofreciendo oraciones por la paz y la unidad mundial, de acuerdo con el espíritu eterno de reverencia de la India por todos los seres vivos.

Tras la bienvenida, Messi emprendió una visita guiada por el extenso ecosistema de conservación de Vantara, hogar de grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y crías de animales rescatados de todo el mundo. También visitó el complejo de energía verde y el complejo de refinerías más grande del mundo, donde expresó su asombro por la escala y la visión de las operaciones.

En el centro de atención para leones, leopardos, tigres y otras especies en peligro de extinción, Messi interactuó con animales que prosperaban en entornos enriquecidos y naturalistas, muchos de los cuales se acercaron a él con curiosidad. Posteriormente, visitó el Centro de Atención para Herbívoros y el Centro de Atención para Reptiles, donde observó cómo los animales desarrollaban gracias a la atención veterinaria especializada, la nutrición personalizada, el entrenamiento conductual y los protocolos de cría que reflejan el liderazgo mundial de Vantara en el bienestar de la fauna silvestre. Durante la visita, también recorrió el hospital multidisciplinario de fauna silvestre, donde presenció procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real, y posteriormente alimentó a okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes. Desde una perspectiva global, también elogió el compromiso del primer ministro de la India para promover el cuidado y la conservación de la vida silvestre en todo el país.

En el Centro de Cuidado de Animales, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi aprendió sobre sus experiencias de resiliencia. En un gesto sincero, Anant Ambani y Radhika Ambani bautizaron a un cachorro de león "Lionel", un nombre que ahora representa esperanza y continuidad, en honor a la leyenda del fútbol.

El momento culminante de la visita fue en el Centro de Cuidado de Elefantes, donde Messi conoció a Maniklal, una cría de elefante rescatada junto con su madre enferma, Prathima, del duro trabajo en la industria maderera hace dos años. En un momento que conmovió a todo el centro, Messi participó en una actividad improvisada de enriquecimiento futbolístico con Maniklal, demostrando el lenguaje universal del juego. El cachorro respondió con entusiasmo, realizando movimientos juguetones que mostraron sus propias habilidades emergentes, marcando uno de los momentos más memorables de la visita de Messi a la India.

Respondiendo en español a Anant Ambani, quien le agradeció su visita a Vantara y su generosidad para inspirar a todos a ser solidarios con los animales y la humanidad, Messi explicó: "Lo que hace Vantara es realmente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la forma en que son rescatados y cuidados. Es realmente impresionante. Lo pasamos de maravilla, nos sentimos completamente a gusto en todo momento, y es una experiencia que perdura. Sin duda, volveremos para seguir inspirando y apoyando esta valiosa labor".

"Por primera vez, dos iconos mundiales se unieron: uno reconocido por su excelencia deportiva, el otro por su liderazgo en los negocios y la conservación de la vida silvestre", afirmó Bharat Mehra, asesor principal de Anant Ambani.

Al finalizar la visita, Messi participó en Nariyal Utsarg y Matka Phod, rituales tradicionales que simbolizan la buena voluntad y un comienzo auspicioso. La ceremonia concluyó con cánticos por la paz y el bienestar, subrayando los valores compartidos que alinean la misión de Vantara con el legado global de Messi. Messi, quien dirige la Fundación Leo Messi, dedicada a causas sociales, educación, atención médica y bienestar infantil en todo el mundo, expresó su profunda afinidad con el propósito de Vantara y su aprecio por su visión de un cuidado compasivo y basado en la ciencia para los animales.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2849946/Lionel_Messi_Visit_to_Vantara.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849943/Messi_Visit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849944/Messi_Visit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849945/Messi_Visit.jpg