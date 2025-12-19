Lionel Messi visita Vántara y experimenta encuentros inolvidables con las tradiciones sagradas de la India y las iniciativas de conservación de la vida silvestre en la India

Messi, acompañado por sus compañeros del Inter de Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fue recibido en un gran estilo tradicional con música folclórica vibrante, una lluvia de flores que simbolizan bendiciones y pureza de intención, y un aarti ceremonial. La leyenda del fútbol también participó en un Maha Aarti en el templo, que incluyó a Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja y Shiv Abhishek, ofreciendo oraciones por la paz y la unidad mundiales, de acuerdo con el espíritu eterno de reverencia de la India por todos los seres vivos.

Después de la bienvenida, Messi se embarcó en una visita guiada por el extenso ecosistema de conservación de Vantara, hogar de grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y animales jóvenes rescatados de todo el mundo. También visitó el complejo de energía verde y el complejo de refinerías más grande del mundo, donde expresó su asombro por la escala y la visión detrás de las operaciones.

En el centro de atención para leones, leopardos, tigres y otras especies en peligro de extinción, Messi interactuó con animales que prosperaban en ambientes enriquecidos y naturalistas, muchos de los cuales se acercaron a él con curiosidad. Luego visitó el Centro de Cuidado de Herbívoros y el Centro de Cuidado de Reptiles, donde observó animales floreciendo bajo atención veterinaria especializada, nutrición personalizada, entrenamiento conductual y protocolos de cría que reflejan el liderazgo global de Vantara en el bienestar de la vida silvestre. Durante la visita, también recorrió el hospital de vida silvestre de múltiples especialidades, presenciando procedimientos clínicos y quirúrgicos en tiempo real, y luego alimentó a los okapis, rinocerontes, jirafas y elefantes. Desde una perspectiva global, también elogió el compromiso del Primer Ministro de la India para promover el cuidado y la conservación de la vida silvestre en todo el país.

En el Centro de Acogida, dedicado a los animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi conoció sus viajes de resiliencia. En un gesto sincero, Anant Ambani y Radhika Ambani nombraron a un cachorro de león "Lionel", un nombre que ahora representa la esperanza y la continuidad, dado en honor a la leyenda del fútbol.

Lo más destacado de la gira llegó en el Centro de Cuidado de Elephant, donde Messi conoció a Maniklal, una cría de Elephant rescatada junto con su madre enferma, Prathima, del duro trabajo en la industria maderera hace dos años. En un momento que cautivó los corazones de todo el centro, Messi participó en una actividad improvisada de enriquecimiento futbolístico con Maniklal, demostrando el lenguaje universal del juego. El becerro respondió con entusiasmo a la actividad, haciendo movimientos lúdicos que mostraron sus propias habilidades emergentes, marcando uno de los momentos más memorables de la visita de Messi a la India.

Respondiendo en español a Anant Ambani, quien le agradeció por visitar Vantara y por inspirar a todos desinteresadamente hacia los animales y la humanidad, Messi dijo: "Lo que hace Vantara es realmente hermoso: el trabajo para los animales, el cuidado que reciben, la forma en que son rescatados y cuidados. Es realmente impresionante. Lo pasamos de maravilla, nos sentimos completamente a gusto en todo momento y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a visitarlo para seguir inspirando y apoyando este trabajo significativo ".

"Por primera vez, dos iconos mundiales se unieron, uno reconocido por su excelencia deportiva y el otro por su liderazgo en los negocios y la conservación de la vida silvestre", dice Bharat Mehra, asesor principal de Anant Ambani.

Al final de la visita, Messi participó en Nariyal Utsarg y Matka Phod, rituales tradicionales que simbolizan la buena voluntad y los comienzos auspiciosos. La ceremonia concluyó con cánticos por la paz y el bienestar, subrayando los valores compartidos que alinean la misión de Vantara con el legado global de Messi. Messi, quien dirige la Fundación Leo Messi dedicada a causas sociales, educación, atención médica y bienestar infantil en todo el mundo, expresó un profundo sentido de alineación con el propósito de Vantara y su aprecio por su visión de un cuidado compasivo e impulsado por la ciencia para los animales.

FUENTE VANTARA