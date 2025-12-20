Lionel Messi visite Vantara et vit des rencontres inoubliables avec les traditions sacrées indiennes et les initiatives de conservation de la faune et de la flore en Inde

Messi, accompagné par ses coéquipiers de l'Inter Miami Luis Suárez et Rodrigo De Paul, a été accueilli dans a grand style traditionnel avec de la musique folklorique vibrante, une pluie de fleurs symbolisant les bénédictions et la pureté d'intention, et une cérémonie d'aarti. La légende du football a également participé à un Maha Aarti au temple, comprenant Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja et Shiv Abhishek, offrant des prières pour la paix et l'unité dans le monde, en accord avec l'éthique intemporelle de l'Inde de respect pour tous les êtres vivants.

Après l'accueil, Messi a entamé une visite guidée du vaste écosystème de conservation de Vantara, qui abrite des grands félins, des éléphants, des herbivores, des reptiles et des jeunes animaux recueillis dans le monde entier. Il a également visité le complexe d'énergie verte et la plus grande raffinerie du monde, où il a exprimé son étonnement devant l'ampleur et la vision des opérations.

Au centre de soins pour lions, léopards, tigres et autres espèces menacées, Messi a interagi avec des animaux évoluant dans des environnements enrichis et naturalistes, dont beaucoup l'ont approché avec curiosité. Il a ensuite visité le centre de soins pour herbivores et le centre de soins pour reptiles, où il a pu observer des animaux s'épanouir grâce à des soins vétérinaires spécialisés, une alimentation personnalisée, une formation comportementale et des protocoles d'élevage qui reflètent le leadership mondial de Vantara en matière de bien-être des animaux sauvages. Au cours de sa visite, il a également visité l'hôpital multi-spécialisé pour animaux sauvages, assistant à des procédures cliniques et chirurgicales en temps réel, et a ensuite nourri les okapis, les rhinocéros, les girafes et les éléphants. D'un point de vue global, il a également salué l'engagement du Premier ministre indien à faire progresser les soins et la conservation des espèces sauvages dans tout le pays.

Au centre d'accueil, dédié aux jeunes animaux orphelins et vulnérables, Messi a découvert leur parcours de résilience. Dans un geste sincère, Anant Ambani et Radhika Ambani ont baptisé ensemble un lionceau « Lionel », un nom qui représente désormais l'espoir et la continuité, donné en l'honneur de la légende du football.

Le clou de la visite a été le centre de soins aux éléphants, où Messi a rencontré Maniklal, un éléphanteau sauvé avec sa mère malade, Prathima, du dur labeur de l'industrie forestière il y a deux ans. Dans un moment qui a captivé les cœurs dans tout le centre, Messi s'est engagé dans une activité improvisée d'enrichissement du football avec Maniklal, démontrant le langage universel du jeu. Le veau a réagi avec enthousiasme à l'activité, faisant des mouvements ludiques qui mettaient en valeur ses compétences naissantes, marquant ainsi l'un des moments les plus mémorables de la visite de Messi en Inde.

Répondant en espagnol à Anant Ambani, qui l'a remercié d'avoir visité Vantara et d'avoir inspiré tout le monde de manière désintéressée envers les animaux et l'humanité, Messi a déclaré : « Ce que fait Vantara est vraiment magnifique - le travail pour les animaux, les soins qu'ils reçoivent, la manière dont ils sont secourus et soignés. Le site est véritablement impressionnant. Nous avons passé un moment merveilleux, nous nous sommes sentis complètement à l'aise tout au long de l'expérience, et c'est une expérience qui reste gravée dans nos mémoires. Nous reviendrons certainement pour continuer à inspirer et à soutenir ce travail significatif. »

« Pour la première fois, deux icônes mondiales se sont réunies, l'une renommée pour son excellence sportive, l'autre pour son leadership dans les affaires et la conservation de la faune et de la flore », a déclaré Bharat Mehra, conseiller principal d'Anant Ambani.

Alors que la visite s'achevait , Messi a participé à Nariyal Utsarg et Matka Phod, rituels traditionnels symbolisant la bonne volonté et les débuts prometteurs. La cérémonie s'est terminée par des chants pour la paix et le bien-être, soulignant les valeurs partagées qui alignent la mission de Vantara sur l'héritage mondial de Messi. Messi, qui dirige la Fondation Leo Messi dédiée aux causes sociales, à l'éducation, aux soins de santé et au bien-être des enfants dans le monde entier, a exprimé un profond sentiment d'alignement avec l'objectif de Vantara et d'appréciation de sa vision des soins compassionnels et scientifiques pour les animaux.

