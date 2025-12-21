ليونيل ميسي يزور مركز فانتارا ويعيش تجارب لا تُنسى مع التقاليد الهندية المُقدسة ومُبادرات الحفاظ على الحياة البرية في الهند

كان ميسي برفقة زميليه في فريق إنتر ميامي، لويس سواريز ورودريغو دي بول، وحظوا باستقبال تقليدي مهيب تخللته موسيقى فلكلورية نابضة بالحياة، ونثر الزهور رمزًا للبركة ونقاء النية، مع أداء طقس aarti الاحتفالي. لقد شارك أسطورة كرة القدم أيضًا في أداء طقوس Maha Aarti في المعبد، شملت عبادة Ambe Mata وعبادة Ganesh وعبادة Hanuman وطقس Shiv Abhishek، حيث قدّم صلوات من أجل سلام ووحدة العالم، بما يتماشى مع الإرث الهندي العريق لتبجيل جميع الكائنات الحية.

وعقب الاستقبال، انطلق ميسي في جولة إرشادية داخل منظومة فانتارا الواسعة لحماية الحياة البرية، التي تضم قططًا كبيرة تم إنقاذها، وفيلة، وحيوانات عاشبة، وزواحف، إلى جانب صغار الحيوانات التي تتم رعايتها من مختلف أنحاء العالم. كما زار مُجمّع الطاقة الخضراء وأكبر مُجمّع تكرير في العالم، وهناكَ أعرب عن دهشته من حجم العمليات والرؤية الطموحة الكامنة خلفها.

في مركز رعاية الأسود والفهود والنمور وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض، تفاعل ميسي مع الحيوانات التي تعيش في بيئات غنية تحاكي الطبيعة، واقتربت منه العديد من الحيوانات بدافع الفضول. ثم زار مركز رعاية الحيوانات العاشبة ومركز رعاية الزواحف، حيث شاهد الحيوانات تزدهر تحت إشراف بيطري متخصص، مع أنظمة تغذية مخصّصة، وتدريب سلوكي، وبروتوكولات رعاية تعكس ريادة فانتارا العالمية في مجال رفاهية الحياة البرية. وخلال الزيارة، قام أيضًا بجولة في مستشفى الحياة البرية متعدد التخصصات، واطّلع على الإجراءات السريرية والجراحية التي كانت تُجرى هناك، ثم قام لاحقًا بإطعام حيوانات الأوكابي ووحيد القرن والزرافات والفيلة. على الصعيد العالمي، أشاد كذلك بالتزام رئيس وزراء الهند بتعزيز رعاية الحياة البرية وحمايتها في أنحاء البلاد.

في مركز الرعاية المؤقتة، المخصص للحيوانات الصغيرة اليتيمة والضعيفة، تعرّف ميسي على قصص صمودهم. وفي لفتة مؤثرة، قام السيد أنانت أمباني والسيدة راديكا أمباني معًا بإطلاق اسم "ليونيل" على شبل أسد، وهو اسم بات يرمز إلى الأمل والاستمرارية، تكريمًا لأسطورة كرة القدم.

كانت أبرز محطات الجولة في مركز رعاية الفيلة، حيث التقى ميسي بـ Maniklal، وهو صغير فيل تم إنقاذه قبل عامين مع والدته المريضة، Prathima، من ظروف عمل قاسية في صناعة قطع الأشجار. وفي لحظة أَسَرت القلوب في المركز، شارك ميسي في نشاط تفاعلي عفوي قائم على كرة القدم مع الفيل Maniklal، مُجسدًا اللغة العالمية للعب. فاستجاب صغير الفيل بحماسٍ للنشاط، مُقدمًا حركاتٍ مرحةً أظهرت مهاراته الناشئة، مما مثَّل واحدة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى خلال زيارة ميسي إلى الهند.

ردًا بالإسبانية على أنانت أمباني، الذي شكره على زيارة فانتارا وعلى إلهامه للجميع بإخلاص لصالح الحيوانات والإنسانية، قال ميسي: "ما تقوم به فانتارا جميل بحق — العمل من أجل الحيوانات، والرعاية التي تتلقاها، وطريقة إنقاذها والاعتناء بها. الأمر مُثير للإعجاب فعلًا. قضينا وقتًا رائعًا، وشعرنا براحة تامة طوال الزيارة، وهي تجربة تبقى عالقة في الذاكرة. سنحرص بالتأكيد على الزيارة مرة أخرى لمواصلة إلهام ودعم هذا العمل الهادف".

وقال Bharat Mehra، المستشار الرئيسي لأنانت أمباني: "للمرة الأولى، يجتمع رمزان عالميان — أحدهما مشهور بالتميّز الرياضي، والآخر بالريادة في عالم الأعمال وحماية الحياة البرية".

مع اقتراب الزيارة من نهايتها، شارك ميسي في طقسي Nariyal Utsarg وMatka Phod، وهما من الطقوس التقليدية التي ترمز إلى حسن النية والبدايات المشرقة. واختُتمت المراسم بترديد أناشيد من أجل السلام والعافية، للتأكيد على القيم المشتركة التي توحّد رسالة فانتارا مع إرث ميسي العالمي. وأعرب ميسي، الذي يقود Leo Messi Foundation المُكرسة للقضايا الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية ورفاهية الأطفال حول العالم، عن شعوره العميق بالانسجام مع هدف فانتارا، وتقديره لرؤيتها للرعاية الرحيمة والقائمة على العلم للحيوانات.

