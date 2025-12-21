Lionel Messi氏、Vantaraを訪問し、神聖なインドの伝統と野生生物保護活動における忘れがたい体験を享受

Messi氏は、インテル・マイアミのチームメイトであるLuis Suárez氏およびRodrigo De Paul氏に同行し、祝福と純粋な志を象徴する花のシャワー、活気あふれる民族音楽、そして儀式的なアールティによる、盛大で伝統的な様式の歓迎を受けました。また、このサッカー界のレジェンドは寺院でのマハ・アールティにも参加し、アンベ・マタ・プージャ（Ambe Mata Puja）、ガネーシャ・プージャ（Ganesh Puja）、ハヌマーン・プージャ（Hanuman Puja）、シヴァ・アビシェーク（Shiv Abhishek）を含む儀式を通じて、あらゆる生命を尊ぶインドの不変の精神に則り、世界平和と調和を祈願しました。

歓迎行事に続き、Messi氏は、救護された大型ネコ科動物、ゾウ、草食動物、爬虫類、さらに世界各地から保護・育成されている若い動物たちが暮らす、Vantaraの広大な保全エコシステムをガイド付きで視察しました。また、同氏はグリーンエネルギー複合施設および世界最大の製油所複合施設も訪問し、その運営の規模と背後にあるビジョンに深い感嘆の意を示しました。

ライオン、ヒョウ、トラなどの絶滅危惧種を対象とするケアセンターでは、Messi氏は、自然に近い豊かな環境の中で健やかに暮らす動物たちと触れ合い、多くの動物が好奇心をもって同氏に近づく様子が見られました。その後、同氏は草食動物ケアセンターおよび爬虫類ケアセンターを訪問し、Vantaraが野生生物福祉分野において世界的なリーダーシップを発揮していることを示す、専門的な獣医医療、個別に設計された栄養管理、行動トレーニング、飼育プロトコルの下で動物たちが良好に成育している様子を視察しました。訪問中、同氏は複数の専門分野を備えた野生生物病院も視察し、リアルタイムで行われている臨床および外科手術の様子を見学したほか、その後、オカピ、サイ、キリン、ゾウへの給餌も体験しました。また、グローバルな視点から、インド全土における野生生物のケアと保全を推進するインド首相の取り組みを高く評価しました。

さらに、孤児となった動物や脆弱な若齢動物を対象とする里親支援センターを訪問し、Messi氏は、それぞれの動物が歩んできた回復と再生の道のりについて理解を深めました。心のこもった象徴的な取り組みとして、Anant Ambani氏とRadhika Ambani氏は共に、サッカー界のレジェンドに敬意を表し、希望と継承を象徴する名として、1頭のライオンの子に「Lionel」と命名しました。

ツアーのハイライトはゾウ支援センターで迎えられ、Messi氏は、2年前に伐採産業における過酷な労働環境から、病を抱えた母親のPrathimaとともに救出された子ゾウのManiklalと対面しました。施設内の多くの人々の心を捉えたひとときとして、Messi氏はManiklalと即興でサッカーを取り入れたエンリッチメント活動を行い、遊びが持つ普遍的なコミュニケーションの力を示しました。子ゾウはこの活動に歓喜して応じ、成長しつつある自身の技を披露するかのような遊び心あふれる動きを見せ、Messi氏のインド訪問の中でも最も印象的な瞬間の一つとなりました。

Vantaraへの訪問、および動物と人類への無私の献身を通じて皆にインスピレーションを与えたことに対し謝意を表したAnant Ambani氏に対し、スペイン語で応じたLionel Messi氏は次のように述べました。「Vantaraが行っていることは本当に美しい。動物たちのための取り組み、彼らが受けているケア、そして救出され、大切に世話されているその在り方すべてが、心から感銘を受けるものです。私たちは素晴らしい時間を過ごし、終始とても心地よく感じていました。この体験は、深く心に残るものです。この意義ある取り組みを今後も励まし、支えていくために、ぜひまた訪れたいと思います。」

「スポーツ界における卓越性で知られる世界的アイコンと、ビジネスおよび野生生物保護分野におけるリーダーシップで知られる世界的アイコンが、初めて一堂に会しました」と、Anant Ambani氏のチーフアドバイザーであるBharat Mehra氏は述べています。

訪問の締めくくりとして、Messi氏は、善意と吉祥な始まりを象徴する伝統儀礼であるナリヤル・ウトサルグ（Nariyal Utsarg）およびマトカー・フォード（Matka Phod）に参加しました。式典は平和と安寧を祈る詠唱で締めくくられ、Vantaraの使命とMessi氏の世界的なレガシーとが重なり合う共有の価値観が、改めて強調されました。社会的課題、教育、医療、子どもの福祉に世界的に取り組むLeo Messi Foundationを率いるMessi氏は、Vantaraの目的との深い共鳴を示すとともに、動物に対する思いやりと科学に基づいたケアを掲げるそのビジョンに対し、高い評価と敬意を表しました。

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2849946/Lionel_Messi_Visit_to_Vantara.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2849943/Messi_Visit.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2849944/Messi_Visit.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2849945/Messi_Visit.jpg

