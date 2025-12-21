梅西 (Lionel Messi) 造訪 Vantara，親身體驗印度神聖傳統與野生動物保育計劃，留下難忘相遇時刻

在歡迎儀式後，梅西隨導覽員踏上 Vantara 廣闊保育生態區的旅程。這片天地收容了來自世界各地的救援大型貓科動物、大象、草食動物、爬蟲類，以及受照料的幼年動物。他還參觀了綠色能源綜合體和全球最大的煉油廠綜合體，在那裡他對營運背後的規模和願景表示驚訝。

在這座專為獅子、豹、老虎及其他瀕危物種設立的照護中心，梅西與生活在豐富化、擬自然環境中的動物互動，許多動物帶著好奇心主動靠近他。隨後他參觀了草食動物護理中心與爬蟲類護理中心，見證動物在專業獸醫照護、度身訂造營養方案、行為訓練及飼養管理規範下茁壯成長，這些措施彰顯了 Vantara 在野生動物福利領域的全球領導地位。來訪期間，他亦巡視了綜合性野生動物醫院，現場觀摩臨床診療與外科手術流程，並於後續餵食了長頸鹿、犀牛、長頸鹿及象群。從全球角度來看，他還讚揚印度總理對全國推進野生動物護理和保護的承諾。

在專為孤兒及弱勢幼獸設立的寄養中心，梅西見證了牠們堅韌不屈的生存歷程。Anant Ambani 和 Radhika Ambani 以深情舉動共同為一隻獅崽命名「Lionel」，這個名字現在代表希望和持續性，為了紀念這位足球傳奇人物而給予的名字。

這次來訪的亮點是在大象護理中心，梅西在那裡遇到了 Maniklal，一頭被救出的象寶寶，兩年前與病弱的母親 Prathima 一同從伐木業的嚴酷勞動中獲救。在中心全體人員動容的瞬間，梅西與 Maniklal 即興展開足球互動活動，展現了遊戲這項普世共通的語言。象寶寶對這項活動反應熱烈，做出活潑的踢球動作展現自身逐漸嫻熟的技能，成為梅西印度之行中最令人難忘的時刻之一。

梅西以西班牙語回應 Anant Ambani 的致謝 —— 對方感謝他造訪萬塔拉並無私地激勵眾人為動物與人類付出 —— 他表示：「Vantara 所做的一切確實美好——為動物付出的努力、牠們獲得的照護、救援與養護的方式。」真的令人印象深刻。我們度過了美好時光，全程感到完全放鬆自在，這是一段令人難忘的體驗。我們一定會再次來訪，繼續鼓勵和支持這項有意義的工作。」

Anant Ambani 首席顧問 Bharat Mehra 表示：「兩個全球象徵首次聚集在一起，一個以運動卓越表現而聞名，另一個以商業和野生動物保護領域的領導地位而聞名。

隨著來訪接近尾聲，梅西參與了象徵善意與吉祥開端傳統儀式 —— 椰子祭典與撒米儀式。儀式以為和平和福祉的歌聲結束，彰顯出 Vantara 的使命與梅西的全球遺產相結合的共同價值觀。梅西這位領導著致力於全球社會公益、教育、醫療保健及兒童福利的 Leo Messi Foundation 的創辦人，表達了對 Vantara 宗旨的高度認同，並讚賞其以科學為基礎、充滿同理心的動物照顧願景。

