Lionel Messi besucht Vantara und erlebt unvergessliche Begegnungen mit heiligen indischen Traditionen und Initiativen zum Schutz der Tierwelt in Indien

Messi, begleitet von seinen Inter Miami Mannschaftskameraden Luis Suárez und Rodrigo De Paul, wurde in einem großen traditionellen Stil mit lebhafter Volksmusik, einem Blumenregen, der Segen und Reinheit der Absichten symbolisiert, und einer feierlichen Aarti begrüßt. Die Fußballlegende nahm auch an einer Maha Aarti im Tempel teil, zu der auch Ambe Mata Puja, Ganesh Puja, Hanuman Puja und Shiv Abhishek gehörten, bei denen für Weltfrieden und Einheit gebetet wurde, ganz im Sinne des zeitlosen indischen Ethos der Ehrfurcht vor allen Lebewesen.

Nach der Begrüßung begab sich Messi auf eine geführte Tour durch das weitläufige Ökosystem von Vantara, in dem gerettete Großkatzen, Elefanten, Pflanzenfresser, Reptilien und aufgezogene Jungtiere aus aller Welt leben. Er besuchte auch den grünen Energiekomplex und den weltgrößten Raffineriekomplex, wo er sich erstaunt über das Ausmaß und die Vision hinter den Aktivitäten zeigte.

Im Pflegezentrum für Löwen, Leoparden, Tiger und andere gefährdete Tierarten hatte Messi Kontakt zu Tieren, die in einer naturnahen Umgebung lebten, und viele von ihnen kamen neugierig auf ihn zu. Anschließend besuchte er das Herbivore Care Centre und das Reptile Care Centre, wo er beobachtete, wie die Tiere unter spezialisierter tierärztlicher Betreuung, maßgeschneiderter Ernährung, Verhaltenstraining und Haltungsprotokollen, die Vantaras weltweite Führungsrolle im Tierschutz widerspiegeln, aufblühten. Während seines Besuchs besichtigte er auch das Multispezialitäten-Wildtierkrankenhaus und wurde Zeuge von klinischen und chirurgischen Eingriffen in Echtzeit; später fütterte er die Okapis, Nashörner, Giraffen und Elefanten. Aus globaler Sicht lobte er auch das Engagement des indischen Premierministers für die Förderung der Pflege und Erhaltung von Wildtieren im ganzen Land.

Im Foster Care Centre, das sich um verwaiste und gefährdete Jungtiere kümmert, erfuhr Messi, wie sie es geschafft haben, sich durchzusetzen. In einer herzlichen Geste tauften Anant Ambani und Radhika Ambani gemeinsam ein Löwenjunges auf den Namen „Lionel" - ein Name, der heute für Hoffnung und Kontinuität steht und zu Ehren der Fußballlegende vergeben wurde.

Der Höhepunkt der Tour war das Elefantenpflegezentrum, wo Messi Maniklal traf, ein gerettetes Elefantenkalb, das zusammen mit seiner kranken Mutter Prathima vor zwei Jahren vor der harten Arbeit in der Holzindustrie gerettet wurde. In einem Moment, der die Herzen im ganzen Zentrum eroberte, führte Messi mit Maniklal eine improvisierte Fußballaktivität durch, bei der er die universelle Sprache des Spiels demonstrierte. Das Kalb reagierte enthusiastisch auf die Aktivität und machte spielerische Bewegungen, die seine eigenen aufstrebenden Fähigkeiten zeigten und einen der denkwürdigsten Momente von Messis Besuch in Indien markierten.

Auf Spanisch antwortete Messi auf Anant Ambani, der ihm für seinen Besuch bei Vantara und seine selbstlose Begeisterung für Tiere und Menschen dankte: „Was Vantara tut, ist wirklich schön - die Arbeit für Tiere, die Pflege sie erhalten, die Art und Weise sie gerettet und gepflegt werden . Es ist wirklich beeindruckend. Wir hatten eine wunderbare Zeit, haben uns rundum wohl gefühlt und es ist eine Erfahrung, die man nicht vergisst. Wir werden sicher wiederkommen, um diese sinnvolle Arbeit weiter zu inspirieren und zu unterstützen."

„Zum ersten Mal trafen zwei globale Ikonen aufeinander - die eine bekannt für ihre sportlichen Leistungen, die andere für ihre Führungsrolle in der Wirtschaft und im Naturschutz", sagt Bharat Mehra, Chefberater von Anant Ambani.

Als der Besuch zu Ende ging, nahm Messi an Nariyal Utsarg und Matka Phod teil, traditionellen Ritualen, die guten Willen und einen glücklichen Anfang symbolisieren. Die Zeremonie endete mit Gesängen für Frieden und Wohlbefinden und unterstrich die gemeinsamen Werte, die Vantaras Mission mit Messis weltweitem Vermächtnis verbinden. Messi, der die Leo Messi Foundation leitet, die sich weltweit für soziale Zwecke, Bildung, Gesundheitsfürsorge und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, äußerte seine tiefe Verbundenheit mit dem Ziel von Vantara und seine Wertschätzung für die Vision einer mitfühlenden, wissenschaftlich fundierten Pflege von Tieren.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2849946/Lionel_Messi_Visit_to_Vantara.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849943/Messi_Visit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849944/Messi_Visit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849945/Messi_Visit.jpg