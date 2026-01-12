La batería de cargador y la batería de estado sólido de GAC ganan el máximo galardón nacional

PEKÍN, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 29 de diciembre, se inauguró oficialmente en el Museo Nacional de China la exposición "Forjando el Camino hacia la Fortaleza Nacional: Logros de Manufactura de China en el marco del XIV Plan Quinquenal", organizada conjuntamente por el Museo Nacional de China y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. En ella se presentaron más de 300 logros nacionales de primer nivel. El "Equipo Nacional de Ingenieros Destacados" del GAC desarrolló con éxito la batería de cargador y la Batería de estado sólido, seleccionadas para la exposición.

La batería de cargador GAC es el primer sistema de baterías que supera las pruebas de seguridad de penetración de clavos, sin llama ni ignición. Mediante el uso de celdas de seguridad intrínseca ultraalta, un sistema de control de seguridad activa en todo tipo de clima "en el extremo del vehículo + basado en la nube" y un sistema de protección de seguridad multidimensional, la batería de cargador logra tres niveles de protección: principal, activo y pasivo. Su rendimiento de seguridad supera ampliamente los requisitos de seguridad para baterías de tracción de vehículos eléctricos (GB38031-2025), que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026. Actualmente, la batería de cargador cuenta con un despliegue acumulado de 1,3 millones de vehículos sin combustión espontánea y más de 50.000 millones de kilómetros de viajes seguros, lo que brinda a los usuarios una sólida garantía de seguridad en cada viaje.

La batería de estado sólido de gran capacidad, desarrollada por GAC, ha alcanzado una densidad energética superior a 400 Wh/kg y supera con éxito rigurosas pruebas de seguridad, como la cámara térmica de 200°C y las pruebas de penetración de clavos, lo que aborda eficazmente las preocupaciones de los usuarios sobre la autonomía y la seguridad. Las innovaciones en materiales y procesos han situado a la batería de estado sólido a la vanguardia de la industria en indicadores clave como la seguridad, la densidad energética y el ciclo de vida, ofreciendo una solución energética superior para el desarrollo futuro de vehículos eléctricos de nueva generación (NEV). Actualmente, se ha establecido una línea de producción piloto para la batería de estado sólido de GAC, capaz de producir en masa baterías de estado sólido de grado vehicular de más de 60 Ah, lo que supone un paso crucial hacia el objetivo de la integración total en los vehículos para 2026.

A lo largo de los años, GAC ha mejorado constantemente su competitividad mediante innovaciones en conectividad inteligente, tecnologías de motores para vehículos eléctricos de nueva generación (NEV) y tecnologías de vanguardia. De cara al futuro, GAC seguirá profundizando sus esfuerzos en el campo de los NEV inteligentes y conectados, aprovechando los avances tecnológicos más punteros para impulsar el progreso del sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858832/1.jpg