GAC Magazine-Batterie und Festkörperbatterie erhalten höchste nationale Auszeichnung

PEKING, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 29. Dezember wurde die Ausstellung „Auf dem Weg zu nationaler Stärke: Chinas Erfolge im verarbeitenden Gewerbe gemäß dem 14. Fünfjahresplan", die gemeinsam vom Chinesischen Nationalmuseum und dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie organisiert wurde, offiziell im Chinesischen Nationalmuseum eröffnet. Sie präsentiert mehr als 300 nationale Erfolgsgeschichten. Das herausragende nationale Ingenieurstem von GAC hat erfolgreich sowohl die Magazine-Batterie als auch die Festkörperbatterie entwickelt, die für die Ausstellung ausgewählt wurden.

1

Die GAC Magazine-Batterie ist das erste Batteriesystem, das sowohl den Nagelpenetrationstest als auch den Sicherheitstest auf Nichtentflammbarkeit bestanden hat. Durch die Verwendung von Zellen mit ultrahoher Eigensicherheit, einem aktiven Sicherheitsüberwachungssystem am Fahrzeug und in der Cloud sowie einem mehrdimensionalen Sicherheitsschutzsystem bietet die Magazine-Batterie ein dreistufiges Schutzkonzept mit Kern-, Aktiv- und Passivschutz. Seine Sicherheitsleistung übertrifft bei weitem die Sicherheitsanforderungen für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen (GB38031-2025), die am 1. Juli 2026 in Kraft treten werden. Derzeit ist die Magazine-Batterie in 1,3 Millionen Fahrzeugen im Einsatz, die mehr als 50 Milliarden Kilometer sicher zurückgelegt haben – ohne einen einzigen Fall spontaner Selbstentzündung. Damit bietet sie Nutzerinnen und Nutzern eine verlässliche Sicherheitsgarantie auf jeder Fahrt.

Die von GAC entwickelte Festkörperbatterie mit großer Kapazität hat eine Energiedichte von mehr als 400 Wh/kg erreicht und besteht problemlos strenge Sicherheitstests, wie beispielsweise Thermokammer- und Nageldurchdringungstests bei 200 °C. Damit werden die Reichweitenangst und die Sicherheitsbedenken der Nutzer wirksam ausgeräumt. Durch Innovationen bei Materialien und Verfahren hat sich die Festkörperbatterie hinsichtlich wichtiger Indikatoren wie Sicherheit, Energiedichte und Lebensdauer an die Spitze der Branche gesetzt und bietet eine überlegene Energielösung für die zukünftige Entwicklung von NEVs („New Energy Vehicles"). Derzeit wird eine Pilotproduktionslinie für die Festkörperbatterie von GAC eingerichtet, die fahrzeugtaugliche Festkörperbatterien mit mehr als 60 Ah in Serie produzieren kann – ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels der vollständigen Fahrzeugintegration bis 2026.

Im Verlauf der Jahre hat GAC seine Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen in den Bereichen intelligente Konnektivität, NEV-Antriebstechnologien und zukunftsweisende Technologien kontinuierlich verbessert. Mit Blick auf die Zukunft wird GAC seine Bemühungen im Bereich der intelligenten, vernetzten NEVs weiter verstärken und weitere führende technologische Errungenschaften nutzen, um den Fortschritt der Branche voranzutreiben.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858832/1.jpg