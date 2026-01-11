La batterie du magazine GAC et la batterie à l'état solide remportent une grande distinction nationale

BEIJING, 11 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 29 décembre, la conférence « Forging the Path to National Strength : Les réalisations manufacturières de la Chine dans le cadre du 14e plan quinquennal », organisé conjointement par le Musée national de Chine et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, a été officiellement inauguré au Musée national de Chine, présentant plus de 300 réalisations nationales de premier plan. L'« équipe nationale d'ingénieurs exceptionnels » de GAC a développé avec succès la batterie magazine et la batterie à semi-conducteurs, qui ont été sélectionnées pour l'exposition.

1

Le GAC Magazine Battery est le premier système de batterie à avoir passé les tests de sécurité de non-inflammation et de non-réinflammation par pénétration de clous. En utilisant des cellules à sécurité intrinsèque ultra-élevée, un système de surveillance de la sécurité active « embarqué et basé sur le cloud » fonctionnant par tous les temps, et un système de protection de la sécurité multidimensionnel, la batterie Magazine atteint trois niveaux de protection : noyau, actif et passif. Ses performances en matière de sécurité dépassent largement les exigences de sécurité des batteries de traction des véhicules électriques (GB38031-2025), qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026. À l'heure actuelle, la batterie du magazine a été déployée dans 1,3 million de véhicules sans combustion spontanée et a parcouru plus de 50 milliards de kilomètres en toute sécurité, offrant ainsi aux utilisateurs une garantie de sécurité solide pour chaque trajet.

La batterie à semi-conducteurs de grande capacité développée par GAC a atteint une densité énergétique supérieure à 400 Wh/kg et a facilement passé des tests de sécurité rigoureux tels que la chambre thermique à 200°C et les tests de pénétration de clous, répondant ainsi efficacement aux inquiétudes des utilisateurs en matière d'autonomie et de sécurité. Les innovations en matière de matériaux et de procédés ont placé la batterie à semi-conducteurs à l'avant-garde de l'industrie en ce qui concerne des indicateurs clés tels que la sécurité, la densité énergétique et la durée de vie, offrant ainsi une solution d'alimentation optimale pour le développement futur des véhicules électriques à usage unique. Actuellement, une ligne de production pilote pour la batterie à semi-conducteurs de GAC a été mise en place, capable de produire en masse des batteries à semi-conducteurs de plus de 60 Ah pour les véhicules, ce qui constitue une étape cruciale vers l'objectif d'une intégration complète dans les véhicules d'ici à 2026.

Au fil des ans, la GAC n'a cessé d'améliorer sa compétitivité grâce à des innovations dans les domaines de la connectivité intelligente, des technologies des groupes motopropulseurs NEV et des technologies d'avenir. À l'avenir, GAC continuera d'intensifier ses efforts dans le domaine des véhicules électriques intelligents et connectés, en s'appuyant sur davantage de réalisations technologiques de premier plan pour faire progresser l'industrie.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2858832/1.jpg