Las baterías tipo cargador y de estado sólido de GAC ganan el máximo reconocimiento a nivel nacional

PEKÍN, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 29 de diciembre, se inauguró oficialmente en el Museo Nacional de China la exposición "Forging the Path to National Strength China's Manufacturing Achievements Under the 14th Five-Year Plan" (Forjando el camino hacia la fortaleza nacional: logros en fabricación de China en el marco del 14.º plan quinquenal), organizada de manera conjunta por el Museo Nacional de China y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, en la que se presentaron más de 300 de los principales logros nacionales. El "Equipo nacional de ingenieros sobresalientes" de GAC desarrolló con éxito tanto la batería tipo cargador como la batería de estado sólido, que fueron seleccionadas para la exposición.

La batería tipo cargador de GAC es el primer sistema de batería en pasar las pruebas de seguridad de penetración de clavos sin llama y sin ignición. Al utilizar celdas de seguridad intrínseca ultraaltas, un sistema de monitoreo de seguridad activa "extremo del vehículo y basado en la nube" para todo tipo de clima y un sistema de protección de seguridad multidimensional, la batería tipo cargador logra tres capas de protección: central, activa y pasiva. Su rendimiento de seguridad supera con creces los requisitos de seguridad de la batería de tracción de vehículos eléctricos (GB38031-2025), que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2026. En la actualidad, la batería tipo cargador tiene una implementación acumulada de 1,3 millones en vehículos con combustión espontánea cero y más de 50 mil millones de kilómetros de viaje seguro, lo que brinda a los usuarios una garantía de seguridad robusta para cada viaje.

La batería de estado sólido de gran capacidad de desarrollo propio de GAC alcanzó una densidad de energía superior a 400 Wh/kg y pasa fácilmente rigurosas pruebas de seguridad, como pruebas de estrés y seguridad en cámara térmica a 200 °C y de penetración de clavos, por lo que aborda de manera efectiva las inquietudes y los problemas de seguridad de los usuarios. Las innovaciones en materiales y procesos han situado a la batería de estado sólido a la vanguardia de la industria en indicadores clave como la seguridad, la densidad de energía y la vida útil del ciclo, al ofrecer una solución de energía superior para el desarrollo futuro de los vehículos de nueva energía. En la actualidad, se estableció una línea de producción piloto para la batería de estado sólido de GAC, capaz de producir baterías de estado sólido de grado vehicular de más de 60 Ah en masa, lo que constituye un avance fundamental hacia el objetivo de la integración total de vehículos para 2026.

A lo largo de los años, GAC mejoró de manera constante su competitividad mediante innovaciones en conectividad inteligente, tecnologías de propulsión para vehículos de nueva energía y tecnologías con visión de futuro. De cara al futuro, GAC continuará intensificando sus esfuerzos en el campo de los vehículos de nueva energía inteligentes conectados y aprovechará más logros tecnológicos líderes para impulsar el progreso del sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858832/1.jpg

FUENTE GAC