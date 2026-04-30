MagicLab Robotics presenta su visión de IA incorporada en Silicon Valley y amplía su alcance mundial a 50 países

SAN FRANCISCO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, MagicLab Robotics, pionera mundial en IA incorporada, organizó la Global Embodied Intelligence Summit (GEIS) en Silicon Valley en la que presentó su cartera de productos de próxima generación. La exposición contó con el nuevo modelo mundial fundacional de la empresa, Magic-Mix, la mano habilidosa avanzada H01 y su robot humanoide emblemático, MagicBot X1, diseñado para una integración perfecta en aplicaciones del mundo real.

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Como empresa de IA incorporada con tecnología interna de todas las capas tecnológicas tanto de hardware como de software, MagicLab ha establecido un ecosistema de productos integral que abarca robots humanoides y cuadrúpedos. Su cartera abarca desde robots de tareas de uso general hasta sistemas industriales y de consumo, que admiten un amplio espectro de aplicaciones en entornos de fabricación, servicios comerciales y hogares, con una creciente implementación a gran escala en todo el mundo.

En la cumbre, MagicLab también anunció su trayectoria de crecimiento a largo plazo y proyecta un camino hacia los 14.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2036 impulsados por la comercialización masiva de la IA incorporada. En el marco de su "Iniciativa Co-Create 1000", la empresa ha establecido colaboraciones estratégicas con empresas de IA con sede en Silicon Valley, como Openmind, PrismaX AI, Cosmicbrain AI y Physis. Durante los próximos cinco años, MagicLab planea invertir 1.000 millones de dólares para crear un ecosistema de desarrolladores dedicado a la robótica, lo que permitirá un desarrollo secundario y promoverá una red mundial de socios y desarrolladores.

En el campo de los usos de la robótica, MagicLab ha establecido una cartera diversificada de soluciones que abarcan nueve escenarios clave, incluidos servicios de atención médica, fabricación industrial, inspección y seguridad, orientación inteligente, seguridad pública, logística inteligente, eventos y entretenimiento, investigación científica y educación y vida en el hogar.

En 2025, los mercados internacionales representaban el 60 % de las ventas totales de la empresa, con operaciones que abarcaban más de 50 países y regiones. MagicLab continúa ofreciendo soluciones robóticas impulsadas por IA integrada a clientes de todo el mundo en diversos sectores.

Para más información, visite: https://www.magiclab.top/

Contacto de cooperación: [email protected]

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FUENTE MagicLab