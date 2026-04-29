MagicLab Robotics dévoile sa vision de l'IA incarnée dans la Silicon Valley et étend sa présence mondiale à 50 pays

SAN FRANCISCO, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- MagicLab Robotics, pionnier mondial de l'IA incarnée, a accueilli aujourd'hui le Sommet mondial de l'intelligence incarnée (GEIS) dans la Silicon Valley en présentant son portefeuille de produits de nouvelle génération. L'exposition y a mis en avant le nouveau modèle mondial de fondation de l'entreprise, Magic-Mix, sa main articulée avancée H01 et son robot humanoïde phare, MagicBot X1, conçu pour une intégration transparente dans les applications du monde réel.

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Entreprise d'IA incarnée disposant en interne des technologies à la fois matérielles et logicielles, MagicLab a établi un écosystème de produits complet couvrant les robots humanoïdes et quadrupèdes. Son portefeuille, qui s'étend des robots polyvalents aux systèmes industriels et grand public, prend en charge un large éventail d'applications de fabrication, de service commercial et domestiques, dont le déploiement mondial à grande échelle ne cesse de progresser.

Lors du sommet, MagicLab a également annoncé sa trajectoire de croissance à long terme, qui table sur un chiffre d'affaires annuel de 14 milliards de dollars d'ici à 2036 grâce à la commercialisation massive de l'IA incarnée. Dans le cadre de son initiative « Co-Create 1000 » (« Cocréation 1000 »), l'entreprise a conclu des collaborations stratégiques avec des entreprises d'IA basées dans la Silicon Valley, notamment OpenMind, PrismaX AI, CosmicBrain AI ou Physis. Au cours des cinq prochaines années, MagicLab prévoit d'investir un milliard de dollars pour construire un écosystème de développeurs spécialisés dans la robotique, en vue de promouvoir le développement secondaire et de favoriser l'émergence d'un réseau mondial de partenaires et de développeurs.

Dans le domaine des applications robotiques, MagicLab propose un portefeuille diversifié de solutions couvrant neuf scénarios clés : les services de santé, la fabrication industrielle, l'inspection et la sécurité, le guidage intelligent, la sécurité publique, la logistique intelligente, les événements et le divertissement, la recherche scientifique et l'éducation, ainsi que la vie domestique.

En 2025, les marchés internationaux représentaient 60 % des ventes totales de l'entreprise, dont les activités s'étendent à plus de 50 pays et régions. MagicLab continue de fournir des solutions robotiques basées sur l'IA incarnée à des clients du monde entier dans divers secteurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.magiclab.top/

Contact pour les coopérations : [email protected]

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