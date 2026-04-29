MagicLab Robotics於硅谷發布具身智能願景，全球業務拓展至50國

峰會上，MagicLab還公布了其長期增長軌跡，目標是依托具身智能大規模商業化，到2036年實現年收入140億美元。在其「共創1000計劃」(Co-Create 1000 Initiative)框架下，該公司已與多家硅谷人工智能公司建立戰略合作，包括Openmind、PrismaX AI、Cosmicbrain AI、Physis。未來五年，MagicLab計劃投資10億美元，打造一個專屬機器人開發者生態，支持二次開發，並培育一個全球合作伙伴與開發者網絡。

機器人應用方面，MagicLab已搭建覆蓋醫療健康服務、工業制造、檢測安防、智能引導、公共安全、智能物流、賽事演藝、科研教育、家庭生活九大核心場景的多元化解決方案矩陣。

2025 年，國際市場占公司總銷售額的 60%，業務覆蓋超 50 個國家和地區。MagicLab持續為全球各行業客戶提供搭載具身智能的機器人解決方案。

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SOURCE 魔法原子