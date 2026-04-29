MagicLab Robotics stellt seine Vision einer verkörperten KI im Silicon Valley vor und erweitert seine globale Präsenz auf 50 Länder

SAN FRANCISCO, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- MagicLab Robotics, ein weltweit führender Pionier im Bereich der verkörperten KI, veranstaltete heute im Silicon Valley den Global Embodied Intelligence Summit (GEIS) und stellte dabei sein Produktportfolio der nächsten Generation vor. Im Mittelpunkt der Präsentation standen das neue grundlegende Weltmodell des Unternehmens, „Magic-Mix", die hochentwickelte, geschickte Hand „H01" sowie der Flaggschiff-Humanoidroboter „MagicBot X1", der für die nahtlose Integration in reale Anwendungen konzipiert ist.

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Als Unternehmen für verkörperte KI mit hauseigener Full-Stack-Technologie sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich hat MagicLab ein umfassendes Produktökosystem aufgebaut, das humanoide und vierbeinige Roboter umfasst. Das Portfolio reicht von Allzweck-Aufgabenrobotern bis hin zu Systemen für Industrie und Verbraucher und unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen Fertigung, gewerbliche Dienstleistungen und häusliche Umgebungen, wobei der großflächige Einsatz weltweit zunimmt.

Auf dem Gipfel kündigte MagicLab zudem seinen langfristigen Wachstumskurs an und prognostizierte einen Weg zu einem Jahresumsatz von 14 Milliarden US-Dollar bis 2036, angetrieben durch die Massenvermarktung von verkörperter KI. Im Rahmen seiner „Co-Create 1000 Initiative" ist das Unternehmen strategische Kooperationen mit KI-Unternehmen aus dem Silicon Valley eingegangen, darunter Openmind, PrismaX AI, Cosmicbrain AI und Physis. In den nächsten fünf Jahren plant MagicLab, 1 Milliarde US-Dollar in den Aufbau eines speziellen Entwickler-Ökosystems für Robotik zu investieren, um die Weiterentwicklung zu ermöglichen und ein globales Netzwerk von Partnern und Entwicklern zu fördern.

Im Bereich der Roboteranwendungen hat MagicLab ein diversifiziertes Lösungsportfolio aufgebaut, das neun Schlüsselszenarien abdeckt, darunter Gesundheitsdienstleistungen, industrielle Fertigung, Inspektion und Sicherheit, intelligente Wegführung, öffentliche Sicherheit, intelligente Logistik, Veranstaltungen und Unterhaltung, wissenschaftliche Forschung und Bildung sowie das Leben zu Hause.

2025 machten internationale Märkte 60 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus, wobei die Geschäftstätigkeit mehr als 50 Länder und Regionen umfasste. MagicLab liefert weiterhin KI-gestützte Roboterlösungen für Kunden weltweit in verschiedenen Branchen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.magiclab.top/

Zusammenarbeitskontakt: [email protected]

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