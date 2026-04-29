MagicLab Robotics onthult zijn geïntegreerde AI-visie in Silicon Valley en breidt zijn wereldwijde bereik uit naar 50 landen

SAN FRANCISCO, 29 april 2026 /PRNewswire/ -- MagicLab Robotics, een wereldwijde geïncarneerde AI-pionier, organiseerde vandaag de Global Embodied Intelligence Summit (GEIS) in Silicon Valley en onthulde zijn productportfolio van de volgende generatie. De showcase bevatte het nieuwe fundamentele wereldmodel van het bedrijf, Magic-Mix, de geavanceerde H01 handige hand, en zijn paradepaard humanoïde robot, MagicBot X1, ontworpen voor naadloze integratie in praktische applicaties.

Als een geïncarneerd AI-bedrijf met full-stack in-house technologie voor zowel hardware als software, heeft MagicLab een uitgebreid product-ecosysteem opgezet dat humanoïde en viervoetige robots omvat. Zijn portfolio varieert van robots voor algemene taken tot systemen voor industriële toepassingen en voor consumenten, die een breed spectrum van toepassingen ondersteunen in de productie, commerciële diensten en thuisomgevingen, met een toenemende grootschalige implementatie wereldwijd.

Op de top kondigde MagicLab ook zijn groeistrategie voor de langetermijn aan, waarbij men zich richt op USD 14 miljard aan jaarlijkse inkomsten tegen 2036 die voortkomen uit de massale commercialisering van geïncarneerde AI. Onder het "Co-Create 1000 Initiative" is het bedrijf strategische samenwerkingen aangegaan met AI-bedrijven uit Silicon Valley, waaronder Openmind, PrismaX AI, Cosmicbrain AI en Physis. In de komende vijf jaar is MagicLab van plan om USD 1 miljard te investeren om een speciaal ontwikkelaars-ecosysteem voor robotica op te bouwen, waardoor secundaire ontwikkeling mogelijk wordt en een wereldwijd netwerk van partners en ontwikkelaars wordt bevorderd.

Op het gebied van robottoepassingen heeft MagicLab een gediversifieerde portfolio van oplossingen opgezet die negen belangrijke scenario's omvat, waaronder diensten in de gezondheidszorg, industriële productie, inspectie en beveiliging, slimme begeleiding, openbare veiligheid, slimme logistiek, evenementen en entertainment, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en thuiswonen.

In 2025 vertegenwoordigden internationale markten 60% van de totale omzet van het bedrijf, met activiteiten in meer dan 50 landen en regio's. MagicLab blijft geïncarneerde AI-aangedreven robotoplossingen leveren aan klanten over de hele wereld in verschillende industrieën.

