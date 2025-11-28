Mantle en Bybit verenigen zich om USDT0, de Omnichain-implementatie van Tether's USDT stablecoin, naar het grootste beursgerelateerde netwerk te brengen.

DUBAI, VAE, 28 november 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, kondigde ondersteuning aan voor USDT0-stortingen en -opnames op het Mantle Network, en is daarmee een van de eerste wereldwijde beurzen die naadloze cross-chain USDT0-stromen mogelijk maakt. Deze integratie maakt van Mantle het grootste beursgerelateerde Layer 2-netwerk in TVL (Total Value Locked). Door de nieuwe cross-chain standaard voor USDT te ondersteunen, zijn Mantle en Bybit gezamenlijk gepositioneerd in de voorhoede van een uniforme infrastructuur voor stablecoin-liquiditeit.

Mantle and Bybit Unite to Bring USDT0, the Omnichain Deployment of Tether’s USDT Stablecoin, to the Largest Exchange-Related Network

USDT0 is de cross-chain implementatie van USDT, de grootste stablecoin, die dient als "uniforme liquiditeitslaag" over meerdere netwerken. USDT0 is gebouwd op LayerZero's OFT-standaard (Omnichain Fungible Token) en gebruikt een mint-and-burn architectuur die een strikte 1:1 backing handhaaft en gefragmenteerde overbruggingen elimineert.

Met deze lancering zullen gebruikers van Bybit binnenkort in staat zijn om:

USDT0 van het Mantle Netwerk rechtstreeks op Bybit te storten

USDT0 rechtstreeks bij Bybit opnemen naar Mantle Network

Voor een beperkte tijd van gratis USDT0-opnames naar Mantle genieten

Deze samenwerking brengt USDT0 samen als een liquiditeitsinfrastructuur, Mantle als een toonaangevend beursverbonden L2-netwerk en Bybit als een wereldwijde liquiditeitsplaats om de volgende fase van cross-chain stablecoin-infrastructuur te helpen bouwen.

USDT0 als uniforme USDT-laag

USDT0 wil overdracht van stablecoins opnieuw vormgeven met:

Eén liquiditeitslaag: één enkele omnichain-vertegenwoordiging van USDT, geen gefragmenteerde ingepakte varianten.

Eigen cross-chain architectuur: aan de hand van LayerZero's OFT-standaard voor directe mint-and-burn overdrachten.

Vereenvoudigde UX: door multi-hop bridging en complexe routering voor gebruikers en instellingen te elimineren.

De ondersteuning van Bybit voor USDT0 op Mantle synchroniseert gecentraliseerde liquiditeit, onchain toepassingen en cross-chain stromen in een samenhangende ervaring, waardoor gebruikers meer voorspelbare en efficiënte toegang krijgen tot op Tether gebaseerde liquiditeit.

Mantel als toonaangevend beursgeconnecteerd netwerk voor USDT0

Mantle Network is een modulaire Layer 2 gebouwd op Ethereum, met diepe banden met de beursinfrastructuur en een focus op distributie en liquiditeit voor getokeniseerde activa en real-world financiën. Als een van de eerste beursgerelateerde netwerken die USDT0 in een vroeg stadium ondersteunen, naast Tether & Bybit, versterkt dit de positionering van Mantle als:

Een sterk presterende L2 geoptimaliseerd voor stablecoin-afwikkelingen en cross-chain stromen.

Een toegangspoort voor beursliquiditeit en institutioneel kapitaal dat bij onchain-ecosystemen binnenkomt.

Een hub voor DeFi, tokenisatie en RWA-markten gebouwd op stabiel, programmeerbaar onderpand zoals USDT0.

Voor gebruikers betekent dit:

Snelle, voordelige USDT0-overdrachten op Mantle.

Directe toegang tot Bybit-markten met USDT0 als afwikkelings- en liquiditeitsactiva.

Gestroomlijnde inzet van kapitaal in toepassingen gebaseerd op Mantle.

"Voor Mantle is USDT0 vroeg ondersteunen, samen met Tether en Bybit, een strategische stap," aldus Emily Bao, Key Advisor van Mantle. "Het versterkt de rol van Mantle als kernlocatie voor cross-chain stablecoin-liquiditeit en de onchain kapitaalmarkten die ervan afhankelijk zijn."

"USDT0 is ontworpen om liquiditeit in verschillende ketens te verenigen; de sterk presterende infrastructuur van Mantle maakt het een ideaal netwerk voor deze visie," verklaart Lorenzo R., Co-Founder van USDT0. "Door met Bybit en Mantle samen te werken, kunnen we een meer naadloze, interoperabele stablecoin-standaard leveren die de UX verbetert en de adoptie van multi-chain voor zowel gebruikers als instellingen versnelt."

Onchain UX en kapitaalverkeer verbeteren

USDT0 is ontworpen om stablecoin-stromen intuïtiever en directer te laten aanvoelen:

Efficiëntere cross-chain overdracht van liquiditeit

Minder operationele frictie voor zowel retail- als institutionele gebruikers

Sterkere afstemming tussen gecentraliseerde beursrails en onchain-bestemmingen

De integratie van Bybit voegt volgende pluspunten toe:

Een gecentraliseerde liquiditeitshub voor handel in USDT0 en portefeuillebeheer

Directe heen-en-weer stromen tussen Mantle en Bybit

Gratis afnames tijdens de eerste uitrol om vroege adoptie aan te moedigen

Strategisch belang voor Tether, Mantle en Bybit

De vroege afstemming tussen alle drie partijen weerspiegelt een ruimere verschuiving in de sector in de richting van:

Cross-chain stablecoin-standaarden die liquiditeit verenigen in plaats van te fragmenteren

L2-infrastructuur van de nieuwe generatie, ontworpen voor grote kapitaalstromen

Integratie tussen emittenten, beurzen en sterk presterende netwerken

Infrastructuur vereist voor DeFi, tokenisatie en activabeweging van institutioneel niveau

Nu USDT0 live is op Mantle en binnenkort op Bybit beschikbaar zal zijn, zet het ecosysteem een grote stap in de richting van een grenzeloze, frictieloze stablecoin-standaard die het volgende tijdperk van onchain financiering zal ondersteunen.

Over Mantle

Mantle positioneert zich als de toonaangevende distributielaag en toegangspoort voor instellingen en TradFi om verbinding te maken met onchain-liquiditeit en toegang te krijgen tot real-world assets, en zo de manier te versterken waarop real-world financiën stromen.

Met meer dan 4 miljard dollar aan community-eigendom combineert Mantle geloofwaardigheid, liquiditeit en schaalbaarheid met infrastructuur op institutioneel niveau om grootschalige adoptie te ondersteunen. Het ecosysteem wordt verankerd door $MNT binnen Bybit, en verder uitgebouwd door middel van kernprojecten binnen het ecosysteem, zoals mETH, fBTC, MI4 en meer. Dit wordt aangevuld door de partnerschappen van Mantle Network met toonaangevende emittenten en protocollen zoals Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct en EigenLayer.

Over USDT0

USDT0, het uniforme liquiditeitsnetwerk voor USDT, vereenvoudigt cross-chain overdracht zonder gefragmenteerde pools of complexe overbruggingen. Als verenigde gateway voor USDT-interoperabiliteit en -uitbreiding vereenvoudigt USDT0 cross-chain liquiditeit, verbetert het de toegankelijkheid en ontsluit het nieuwe usecases voor Tether-houders, bedrijven en DeFi-platforms. Met aandacht voor efficiëntie en schaalbaarheid herdefinieert USDT0 hoe USDT op netwerken werkt. Voor meer informatie gaat u naar USDT0.to of volg ons op Twitter @USDT0 .

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com .

