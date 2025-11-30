Mantle y Bybit se unen para llevar USDT0, la implementación omnicanal de la moneda estable USDT de Tether, a la red relacionada con el intercambio más grande

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, anunció que admite depósitos y retiros de USDT0 en Mantle Network, lo que la convierte en una de las primeras bolsas globales en permitir flujos USDT0 intercadena sin interrupciones. Esta integración convierte a Mantle en la mayor red de Capa 2 vinculada a una bolsa en términos de valor total bloqueado Al respaldar el nuevo estándar intercadena para USDT, Mantle y Bybit se posicionan conjuntamente a la vanguardia de la infraestructura unificada de liquidez de monedas estables.

Mantle y Bybit se unen para llevar USDT0, la implementación omnicanal de la moneda estable USDT de Tether, a la red relacionada con la bolsa más grande (PRNewsfoto/Bybit)

USDT0 es la implementación intercadena de USDT, la mayor moneda estable, que actúa como una "capa de liquidez unificada" en múltiples redes. Construida sobre el estándar Omnichain Fungible Token (OFT) de LayerZero, USDT0 utiliza una arquitectura de emisión y quema (mint-and-burn) que mantiene un respaldo estricto de 1:1 y elimina los puentes fragmentados.

Con este lanzamiento, los usuarios de Bybit pronto podrán:

Depositar USDT0 desde Mantle Network directamente en Bybit

Retirar USDT0 de Bybit directamente a Mantle Network

Disfrutar de retiros sin comisiones de USDT0 a Mantle por tiempo limitado

Esta colaboración une a USDT0 como infraestructura de liquidez, a Mantle como red L2 líder vinculada a una bolsa y a Bybit como centro de liquidez global para ayudar a construir la próxima fase de la infraestructura de monedas estables intercadena.

USDT0 como capa USDT unificada

USDT0 tiene como objetivo reformular el movimiento de las monedas estables con:

Una capa de liquidez: una única representación omnicanal de USDT, sin variantes fragmentadas.

Arquitectura nativa intercadena: utiliza el estándar OFT de LayerZero para transferencias directas de emisión y quema.

Experiencia de usuario simplificada: se elimina el enlace de múltiples saltos y el enrutamiento complejo para usuarios e instituciones.

El soporte de Bybit para USDT0 en Mantle sincroniza la liquidez centralizada, las aplicaciones en cadena y los flujos intercadena en una experiencia cohesionada, lo que brinda a los usuarios acceso más predecible y eficiente a la liquidez basada en Tether.

Mantle como red líder conectada a la bolsa para USDT0

Mantle Network es una red modular de Capa 2 construida sobre Ethereum, con estrechos vínculos con la infraestructura de bolsa y un enfoque en la distribución y liquidez de activos tokenizados y finanzas del mundo real. Al ser una de las primeras redes vinculadas a una bolsa en adoptar USDT0, junto con Tether y Bybit, Mantle refuerza su posicionamiento como:

Una L2 de alto rendimiento optimizada para la liquidación de monedas estables y flujos intercadena.

Una puerta de entrada para la liquidez de las bolsas y el capital institucional que ingresa a los ecosistemas en cadena.

Un centro para los mercados DeFi, de tokenización y RWA construidos sobre garantías estables y programables como USDT0.

Para los usuarios, esto significa:

Transferencias rápidas y económicas de USDT0 en Mantle.

Acceso directo a los mercados de Bybit utilizando USDT0 como activo de liquidación y liquidez.

Distribución optimizada de capital en aplicaciones nativas de Mantle.

"Apoyar USDT0 desde el principio, junto con Tether y Bybit, es un paso estratégico para Mantle", afirmó Emily Bao, Key Advisor de Mantle. "Esto refuerza el rol de Mantle como centro neurálgico para la liquidez de las monedas estables intercadena y los mercados de capitales en cadena que dependen de ella".

"USDT0 se diseñó para unificar la liquidez entre cadenas y la infraestructura de alto rendimiento de Mantle la convierte en una red ideal para esta visión", afirmó Lorenzo R., Co-Founder de USDT0. "Trabajar junto a Bybit y Mantle nos permite ofrecer un estándar de moneda estable más fluido e interoperable que mejora la experiencia del usuario y acelera la adopción de múltiples cadenas tanto para usuarios como para instituciones".

Mejora de la experiencia de usuario en cadena y del movimiento de capital

USDT0 está diseñada para que los flujos de monedas estables sean más intuitivos y directos:

Movimiento de liquidez intercadena más eficiente

Menor fricción operativa tanto para usuarios minoristas como institucionales

Mayor alineación entre los rieles de intercambio centralizados y los destinos en cadena

La integración de Bybit añade:

Un centro de liquidez centralizado para el comercio de USDT0 y la gestión de carteras

Accesos directos entre Mantle y Bybit

Retiros gratuitos durante la implementación inicial para fomentar la adopción temprana

Importancia estratégica para Tether, Mantle y Bybit

La alineación inicial entre los tres partidos refleja un cambio más amplio en la industria hacia:

Estándares de monedas estables intercadena que unifican la liquidez en lugar de fragmentarla

Infraestructura L2 de última generación diseñada para flujos de capital de gran volumen

Integración entre emisores, bolsas y redes de alto rendimiento

Infraestructura necesaria para DeFi, tokenización y movimiento de activos de grado institucional

Con USDT0 ya disponible en Mantle y próximamente en Bybit, el ecosistema da un gran paso hacia un estándar de moneda estable sin fronteras y sin fricciones que sustentará la próxima era de las finanzas en cadena.

Acerca de Mantle

Mantle se posiciona como la principal capa de distribución y puerta de enlace para que las instituciones y TradFi se conecten con la liquidez en cadena y accedan a activos del mundo real, impulsando así el flujo de las finanzas del mundo real.

Con más de 4.000 millones de dólares en activos que son propiedad de la comunidad, Mantle combina credibilidad, liquidez y escalabilidad con una infraestructura de nivel institucional para respaldar la adopción a gran escala. El ecosistema se basa en $MNT en Bybit, y se desarrolló mediante proyectos ecosistémicos fundamentales como mETH, fBTC, MI4 y otros. Este ecosistema se complementa con las alianzas de la red de Mantle con emisores y protocolos líderes como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct y EigenLayer.

Para obtener más información acerca de Mantle, visite: mantle.xyz

Para actualizaciones sociales, síganos en: la cuenta oficial de Mantle en X y el canal de la comunidad Mantle

Acerca de USDT0

USDT0, la red de liquidez unificada para USDT, simplifica el movimiento entre cadenas sin grupos fragmentados ni puentes complejos. Como puerta de enlace unificada para la interoperabilidad y expansión del USDT, USDT0 simplifica la liquidez intercadena, mejora la accesibilidad y abre nuevas posibilidades de uso para los titulares de Tether, las empresas y las plataformas DeFi. Con un enfoque en la eficiencia y la escalabilidad, USDT0 está redefiniendo el funcionamiento de USDT en las redes. Para obtener más información, visite USDT0.to o síganos en Twitter @USDT0 .

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y presta servicio a una comunidad mundial de más de 70 millones de usuarios. Bybut, fundada en 2018, está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

