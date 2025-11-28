Mantle et Bybit s'unissent pour apporter USDT0, le déploiement omnichain du stablecoin USDT de Tether, au plus grand réseau boursier.

DUBAI, UAE, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume d'échange, a annoncé la prise en charge des dépôts et des retraits en USDT0 sur le réseau Mantle, devenant ainsi l'une des premières plateformes d'échanges mondiaux à assurer des flux USDT0 transparents entre les chaînes. Cette intégration fait de Mantle le plus grand réseau de Couche 2 lié aux échanges en termes de valeur totale bloquée (TVL). En soutenant la nouvelle norme inter-chaînes pour l'USDT, Mantle et Bybit se positionnent ensemble à l'avant-garde de l'infrastructure de liquidité unifiée en stablecoins.

Mantle and Bybit Unite to Bring USDT0, the Omnichain Deployment of Tether’s USDT Stablecoin, to the Largest Exchange-Related Network

USDT0 est le déploiement inter-chaînes de l'USDT, le plus grand stablecoin, qui sert de « couche de liquidité unifiée » sur plusieurs réseaux. Reposant sur la norme Omnichain Fungible Token (OFT) de LayerZero, USDT0 utilise une architecture de création et de suppression de jetons qui maintient l'équivalence 1:1 et élimine les maillons fragmentés.

Grâce à ce lancement, les utilisateurs de Bybit pourront bientôt :

Déposer USDT0 du réseau Mantle directement sur Bybit

Retirer USDT0 de Bybit directement vers le réseau Mantle

Bénéficier de retraits en USDT0 sans frais vers Mantle pour une durée limitée.

Cette collaboration fait d'USDT0 une infrastructure de liquidité, de Mantle un réseau de couche 2 de premier plan, et de Bybit une plateforme de liquidité mondiale visant à soutenir le développement de la prochaine étape de l'infrastructure des stablecoins inter-chaînes.

USDT0 comme couche USDT unifiée

USDT0 vise à remodeler le mouvement des stablecoins avec :

Une couche de liquidité : Une représentation omnichain de l'USDT et non des variantes fragmentées et enveloppées.

Architecture native inter-chaînes : Utilisation de la norme OFT de LayerZero pour les transferts directs de type « mint-and-burn ».

Une interface utilisateur simplifiée : Élimination des liaisons à sauts multiples et du routage complexe pour les utilisateurs et les institutions.

La prise en charge de l'USDT0 par Bybit sur Mantle synchronise la liquidité centralisée, les applications sur la chaîne et les flux inter-chaînes dans le cadre d'une expérience cohésive, offrant aux utilisateurs un accès plus fiable et efficace à la liquidité basée sur Tether.

Mantle, réseau de premier plan connecté aux plateformes d'échange pour l'USDT0

Mantle est un réseau modulaire de couche 2 reposant sur Ethereum, qui entretient des liens profonds avec l'infrastructure d'échange et qui met l'accent sur la distribution et la liquidité pour les actifs tokenisés et la finance du monde réel. Le fait d'être l'un des premiers réseaux d'échange à prendre en charge l'USDT0 dès le début, aux côtés de Tether et Bybit, renforce le positionnement de Mantle en tant que :

Couche 2 haute performance optimisée pour le règlement en stablecoins et les flux inter-chaînes.

Passerelle pour la liquidité des échanges et le capital institutionnel entrant dans les écosystèmes on-chain.

Plaque tournante pour les marchés DeFi, tokenisation et RWA construits sur des garanties stables et programmables comme l'USDT0.

Pour les utilisateurs, cela signifie :

Des transferts USDT0 rapides et économiques sur Mantle.

Un accès direct aux marchés Bybit en utilisant USDT0 comme actif de règlement et de liquidité.

Une facilité de déploiement de capitaux dans les applications natives de Mantle.

« Le soutien précoce à USDT0, aux côtés de Tether et Bybit, constitue une étape stratégique pour Mantle », a déclaré Emily Bao, Key Advisor chez Mantle. « Cela renforce le rôle de Mantle en tant que plateforme centrale pour la liquidité des stablecoins inter-chaînes et les marchés de capitaux sur la chaîne qui en dépendent. »

« USDT0 a été conçu pour unifier la liquidité entre les chaînes, et l'infrastructure haute performance de Mantle en fait un réseau idéal dans le cadre de cette vision », a déclaré Lorenzo R., Co-Founder de USDT0. « La collaboration avec Bybit et Mantle nous permet de proposer un standard de stablecoin plus fluide et interopérable qui améliore l'expérience utilisateur et accélère l'adoption multi-chaînes, tant pour les particuliers que pour les entreprises ».

Améliorer l'expérience utilisateur sur la chaîne et le mouvement des capitaux

USDT0 est conçu pour rendre les flux de stablecoins plus intuitifs et plus directs :

Des mouvements de liquidités inter-chaînes plus efficaces

Réduction des frictions opérationnelles pour les utilisateurs particuliers et institutionnels

Un alignement plus fort entre les rails d'échange centralisés et les destinations sur la chaîne

L'intégration de Bybit ajoute :

Une plateforme de liquidité centralisée pour le trading USDT0 et la gestion de portefeuille

Points d'entrée et de sortie directs entre Mantle et Bybit

Retraits gratuits pendant la phase initiale de lancement pour encourager une adoption rapide.

Importance stratégique pour Tether, Mantle et Bybit

L'alignement précoce des trois parties reflète une évolution plus large du secteur :

Normes inter-chaînes pour les stablecoins qui unifient la liquidité au lieu de la fragmenter

Infrastructure de couche 2 nouvelle génération conçue pour les flux de capitaux importants

Intégration entre les émetteurs, les bourses et les réseaux haute performance

Infrastructure requise pour DeFi, la tokenisation et les mouvements d'actifs de qualité institutionnelle.

Avec l'USDT0 désormais disponible sur Mantle et qui le sera bientôt sur Bybit, l'écosystème fait un grand pas vers un standard de stablecoin sans frontière et sans friction qui sous-tendra la prochaine ère de la finance sur la chaîne.

À propos de Mantle

Mantle se veut être la principale couche de distribution et passerelle pour les établissements et la TradFi afin de se connecter à la liquidité sur la chaîne et d'accéder aux actifs du monde réel, améliorant ainsi la façon dont les flux financiers du monde réel circulent.

Avec plus de quatre milliards de dollars d'actifs détenus par la communauté, Mantle combine crédibilité, liquidité et évolutivité avec une infrastructure de niveau institutionnel pour soutenir l'adoption à grande échelle. L'écosystème est ancré par $MNT au sein de Bybit, et développé par le biais de projets d'écosystème de base tels que mETH, fBTC, MI4 et plus encore. À cela s'ajoutent les partenariats de Mantle Network avec des émetteurs et des protocoles de premier plan tels qu'Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct et EigenLayer.

Pour plus d'informations sur Mantle, veuillez consulter le site : mantle.xyz

Suivez toute notre actualité sur : Mantle Official X & Mantle Community Channel

À propos d'USDT0

USDT0, le réseau de liquidité unifié de l'USDT, simplifie les mouvements entre les chaînes sans pools fragmentés ni ponts complexes. Passerelle unifiée pour l'interopérabilité et l'expansion de l'USDT, l'USDT0 simplifie la liquidité entre les chaînes, améliore l'accessibilité et crée de nouvelles applications pour les détenteurs de Tether, les entreprises et les plateformes DeFi. En mettant l'accent sur l'efficacité et l'évolutivité, l'USDT0 redéfinit le fonctionnement de l'USDT sur les réseaux. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site USDT0.to ou suivez-nous sur Twitter @USDT0 .

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. En mettant l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement avec les principaux protocoles de blockchain pour fournir une infrastructure solide et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnue pour sa sécurité de conservation, ses différentes places de marché, son expérience utilisateur intuitive et ses outils avancés sur la blockchain, Bybit crée des passerelles entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

Pour plus d'informations sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre : Communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833692/Mantle_Bybit_Unite_Bring_USDT0_Omnichain_Deployment_Tether_s_USDT_Stablecoin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg