Mantle dan Bybit Hadirkan USDT0, Implementasi Omnichain Stablecoin USDT dari Tether, ke Jaringan Terbesar yang Terhubung dengan Bursa

USDT0 merupakan implementasi USDT, stablecoin terbesar di dunia, secara cross-chain. USDT0 berfungsi sebagai "jenjang likuiditas terpadu" di berbagai jaringan. Dirancang dengan standar Omnichain Fungible Token (OFT) dari LayerZero, USDT0 mengadopsi sistem mint-and-burn dengan sistem jaminan 1:1 sehingga tidak memerlukan perantara yang terpisah-pisah.

Setelah meluncurkan dukungan USDT0, pengguna Bybit segera dapat:

Melakukan setoran USDT0 dari Mantle Network secara langsung ke Bybit

Menarik USDT0 dari Bybit secara langsung ke Mantle Network

Menarik USDT0 ke Mantle tanpa biaya selama periode terbatas

Kolaborasi ini menyatukan peran USDT0 sebagai infrastruktur likuiditas dan Mantle sebagai jaringan L2 yang terhubung dengan bursa kripto, sedangkan Bybit menjadi pusat likuiditas global untuk membangun fase berikutnya dari infrastruktur cross-chain stablecoin.

USDT0 sebagai Jenjang USDT Terpadu

USDT0 mengubah arus pergerakan stablecoin melalui:

Satu jenjang likuiditas: Representasi omnichain tunggal dari USDT, bukan versi wrapped yang terfragmentasi.

tunggal dari USDT, bukan versi yang terfragmentasi. Arsitektur cross-chain asli: Transfer mint-and-burn secara langsung dengan standar OFT.

asli: Transfer secara langsung dengan standar OFT. UX yang lebih simpel: Tanpa multi-hop bridging atau rute rumit bagi investor ritel maupun institusi.

Dukungan Bybit untuk USDT0 di Mantle menyatukan likuiditas tersentralisasi, aplikasi onchain, dan aliran cross-chain sehingga pengguna memperoleh akses yang lebih efisien dan konsisten terhadap likuiditas USDT.

Mantle Menjadi Jaringan Terdepan yang Terhubung dengan Bursa untuk USDT0

Mantle Network adalah jaringan Layer 2 modular berbasiskan Ethereum yang terhubung dengan infrastruktur bursa kripto, mengutamakan distribusi dan likuiditas aset tokenisasi dan real-world finance. Setelah menjadi salah satu jaringan pertama yang mendukung USDT0, bersama Tether dan Bybit, Mantle memperkuat status sebagai:

Jaringan L2 berkinerja tinggi untuk penyelesaian transaksi stablecoin dan arus cross-chain .

dan arus . Gerbang untuk likuiditas bursa dan modal investor institusi yang ingin merambah ekosistem onchain .

. Pusat inovasi untuk DeFi, tokenisasi, dan pasar RWA dengan programmable collateral seperti USDT0.

Pengguna memperoleh sejumlah manfaat, termasuk:

Layanan transfer USDT0 yang cepat dan berbiaya rendah di Mantle.

Akses langsung ke pasar Bybit dengan USDT0 sebagai setelmen dan aset likuiditas.

Penempatan dana yang lebih mudah ke aplikasi khusus Mantle.

"Dukungan awal untuk USDT0, berkolaborasi dengan Tether dan Bybit, merupakan langkah strategis bagi Mantle," ujar Emily Bao, Key Advisor, Mantle. "Dukungan ini memperkuat peran Mantle sebagai pusat likuiditas stablecoin cross-chain dan pasar modal onchain."

"USDT0 menyatukan likuiditas dari berbagai jaringan, dan infrastruktur Mantle yang berperforma tinggi sehingga menjadi jaringan ideal yang mewujudkan visi ini," kata Lorenzo R., Co-Founder, USDT0. "Dengan berkolaborasi bersama Bybit dan Mantle, kami menyediakan standar stablecoin yang lebih simpel dan memiliki interoperabilitas guna meningkatkan UX, serta mempercepat tingkat penggunaan multi-chain di kalangan pengguna dan institusi."

Improving Onchain UX and Capital Movement

USDT0 menghadirkan pergerakan stablecoin yang lebih intuitif dan langsung:

Pergerakan likuiditas cross-chain yang lebih efisien

yang lebih efisien Mengurangi kendala operasional bagi pengguna retail maupun institusi

Konektivitas yang lebih baik antara bursa tersentralisasi dan ekosistem onchain

Integrasi dengan Bybit meningkatkan:

Pusat likuiditas tersentralisasi untuk perdagangan dan pengelolaan USDT0

Akses langsung on/off-ramp antara Mantle dan Bybit

antara Mantle dan Bybit Penarikan gratis selama masa peluncuran untuk mendorong adopsi awal

Pentingnya Kolaborasi bagi Tether, Mantle, dan Bybit

Kolaborasi awal dari ketiga pihak ini mencerminkan sebuah pergeseran yang lebih luas di industri menuju:

Standar cross-chain stablecoin yang menyatukan likuiditas

yang menyatukan likuiditas Infrastruktur L2 generasi baru untuk aliran modal bervolume tinggi

Integrasi antara penerbit, bursa, dan jaringan berperforma tinggi

Fondasi bagi DeFi, tokenisasi, dan pergerakan aset institusional

Setelah USDT0 hadir di Mantle dan segera tersedia di Bybit, ekosistem bergerak semakin cepat menuju standar stablecoin tanpa batas yang akan mendukung era baru keuangan onchain.

Tentang Mantle

Mantle adalah jenjang distribusi utama dan gerbang bagi investor institusi serta pasar keuangan konvensional yang ingin mengakses likuiditas onchain dan real-world asset untuk mendukung alur real-world finance. Mengelola lebih dari US$4 miliar aset komunitas, Mantle menggabungkan kredibilitas, likuiditas, dan skalabilitas dengan infrastruktur berstandar investor institusi untuk mendukung adopsi besar-besaran. Ekosistem Mantle dirancang dengan token $MNT, mencakup berbagai proyek inti seperti mETH, fBTC, dan MI4. Mantle juga bermitra dengan protokol terkemuka seperti Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct, dan EigenLayer.

Informasi selengkapnya tentang Mantle: mantle.xyz Kabar terbaru: Akun resmi Mantle di X & Mantle Community Channel

Tentang USDT0

USDT0, jaringan likuiditas terpadu untuk USDT, mempermudah pergerakan cross-chain tanpa fragmentasi atau perantara kompleks. Sebagai akses terpadu yang mendukung interoperabilitas dan ekspansi USDT, USDT0 memperingkas cross-chain liquidity, memperluas aksesibilitas, dan mewujudkan kegunaan baru bagi pemilik Tether, perusahaan, dan platform DeFi. Mengutamakan efisiensi dan skalabilitas, USDT0 mengubah cara kerja USDT pada berbagai jaringan. Informasi selengkapnya: USDT0.to dan akun Twitter @USDT0 .

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com .

Informasi selengkapnya tentang Bybit: Bybit Press Narahubung media: [email protected]

Kabar terbaru: Komunitas dan Media Sosial Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

