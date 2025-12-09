Zoomlions Landmaschinen erobern die Felder Kenias

NAIROBI, Kenia, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hilft kenianischen Landwirten bei der Bewältigung der wechselnden Jahreszeiten, in denen heftige Regenfälle die Felder in Schlamm verwandeln und die trockenen Monate den Boden unbearbeitbar machen. In Nakuru steigern die Landmaschinen von Zoomlion die Produktivität des Bodens und geben den Landwirten Werkzeuge an die Hand, die an die örtlichen Feldbedingungen angepasst sind. Rund 70 Prozent der kenianischen Bevölkerung sind von der Landwirtschaft abhängig, aber der Fortschritt wurde bisher durch die begrenzte Mechanisierung gebremst. Extreme Witterungsbedingungen erschweren die traditionelle Feldarbeit, und das Angebot an gebrauchten Maschinen deckt in vielen Fällen den Bedarf nicht. Zuverlässige, effiziente Maschinen sind unverzichtbar geworden.

Zoomlion’s Agricultural Machinery Gains Ground Across Kenya’s Fields

In einem Zoomlion-Lager inspiziert Techniker Solomon einen Traktor vor der Auslieferung. Jede Maschine wird einer strengen Kontrolle unterzogen. Die heutige Lieferung umfasst RC110-Traktoren, die für Angata Sugar Mills bestimmt sind. März bis Mai und September bis November ist jeweils Hauptsaison in Kenia. John, Leiter der Logistikabteilung der Zuckerfabrik, bereitet die Maschinenflotten für den Einsatz auf den Feldern vor. Zuckerrohr ist eine wichtige Nutzpflanze, und die Fabrik hat 1.000 Hektar mit Unterstützung von rund 60 Zoomlion-Maschinen bepflanzt. Die Produktion und die Effizienz, so sagt er, seien stark gestiegen.

Landwirte und Maschinenführer schätzen die Traktoren wegen ihrer Leistung, ihres geringen Kraftstoffverbrauchs und ihrer einfachen Bedienung sehr, so Kenneth, ein lokaler Zoomlion-Servicetechniker. Auf einem Lagerplatz befinden sich inzwischen fast 300 Maschine, darunter Traktoren, Erntemaschinen und Pflanzmaschinen. Die Technologie von Zoomlion hat auch die Transportkosten gesenkt. „Nach dem Einsatz unserer Zugmaschinen sanken die Betriebskosten für den Kurzstreckentransport um etwa 30 Prozent", so Zhu Wenxi, Deputy general Manager von Zoomlion für Ostafrika. Für Maschinenführer wie Malala ist die Veränderung eine persönliche Angelegenheit: „Früher haben wir alles von Hand getragen. Jetzt ist die Arbeit leichter."

Um einen reibungslosen Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten, stationiert Zoomlion kenianische Techniker in der Zuckerfabrik, damit sie bei Bedarf sofortige Unterstützung leisten können. John sagt, ihre ständige Präsenz der Techniker vor Ort sei von unschätzbarem Wert. Die Serviceteams schulen auch die Techniker vor Ort und bereiten sie darauf vor, Probleme selbstständig zu lösen. Die klimatischen Herausforderungen haben zu weiteren Innovationen geführt. Häufiges Bremsen auf schlammigen Straßen führte zu frühzeitigem Verschleiß, was Zoomlion dazu veranlasste, bei späteren Modellen die Bremsbeläge zu verbessern. Servicetechniker Ken Gang kehrte kürzlich von einer technischen Schulungsreise aus China zurück. Diese Erfahrung hilft ihm, den kenianischen Maschinenführern sicherere und effizientere Verfahren beizubringen.

Mit der Verbreitung von Maschinen auf den kenianischen Feldern erzielen die Landwirte höhere Erträge bei einer geringeren Arbeitslast. Mit der zunehmenden Vertiefung der Kooperation unterstützt Zoomlion die Region dabei, einen modernen landwirtschaftlichen Entwicklungsweg zu beschreiten, der auf gemeinsamer Innovation und neuen Möglichkeiten basiert.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE