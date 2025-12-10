Zoomlionの農業機械、ケニアの農地で存在感を拡大

ナイロビ（ケニア）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（以下「Zoomlion」、1157.HK）は、豪雨で畑が泥濘化し、乾季には耕作不能となるケニアの変動する季節に対応する農家を支援しています。ナクルでは、Zoomlionの農業機械が土地の生産性を高め、現地の畑の条件に適した農具を農民に提供しています。ケニアの人口の約70％が農業に依存していますが、機械化の遅れが進展を妨げてきました。異常気象は伝統的な労働に負担をかけ、中古機器は需要を満たせないことがよくあります。信頼性が高く効率的な機械が不可欠となっています。

Zoomlionの倉庫では、エンジニアのSolomonが納品前のトラクターを点検しています。各ユニットは厳格な検査を受けます。その日の出荷品にはAngata製糖工場向けRC110トラクターが含まれます。3月から5月、9月から11月が国内で最も繁忙な季節となります。製糖工場の物流責任者のJohnは、農地へ投入する機械群の準備を進めています。サトウキビは重要な換金作物であり、製糖工場は約60台のZoomlion製機械の支援を受け、1,000ヘクタールに植栽しました。生産量と効率は急激に向上したと彼は述べています。

Zoomlion’s Agricultural Machinery Gains Ground Across Kenya’s Fields

現地のZoomlionサービスエンジニアであるKennethは、農家やオペレーターがトラクターのパワー、低燃費、シンプルな操作性を高く評価していると述べています。現在、1か所の保管施設にはトラクター、収穫機、移植機など約300台の設備が保管されています。Zoomlionの技術は輸送コストも削減しました。「トラクター導入後、短距離輸送の運営コストは約30％低下しました」と、Zoomlion東アフリカ副総経理のZhu Wenxiは述べています。Malalaのようなオペレーターにとって、この変化は個人的なものでした。同氏は以下のように述べています。「以前は全て手作業で運搬していました。今では作業が楽になりました。」

設備を円滑に稼働させるため、Zoomlionはケニア人技術者を製糖工場に常駐させ、即時サポート体制を整えています。Johnは、この常駐体制が非常に有益だと述べています。サービスチームは現地技術者の育成も行い、彼らが独自に問題に対処できるよう準備を進めています。気候変動の課題がさらなる技術革新を促しました。泥道での頻繁な制動が早期摩耗を引き起こしたため、Zoomlionは後継モデルでブレーキパッドを改良しました。サービスエンジニアのKen Gangは最近、中国での技術研修から帰国しました。この経験が、ケニアのオペレーターに安全かつ効率的な作業方法を指導する助けになると同氏は述べています。

ケニアの農地に機械が普及するにつれ、農家は収穫量の増加と作業負荷の軽減を実感しています。協力関係が深まる中、Zoomlionは共有された革新と拡大する機会に根ざした、この地域のための近代的な農業の道を形作る一助となっています。

SOURCE Zoomlion