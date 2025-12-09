La maquinaria agrícola de Zoomlion gana terreno en los campos de Kenia

NAIROBI, Kenia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) ayuda a los agricultores kenianos a sortear las estaciones cambiantes del país, donde las fuertes lluvias convierten los campos en lodo y los meses secos dejan la tierra inservible. En Nakuru, la maquinaria agrícola de Zoomlion aumenta la productividad de la tierra y proporciona a los agricultores herramientas adaptadas a las condiciones locales. Alrededor del 70% de la población de Kenia depende de la agricultura, pero el progreso se ha visto obstaculizado por la limitada mecanización. Las condiciones climáticas extremas ejercen presión sobre la mano de obra tradicional, y los equipos usados a menudo no cubren la demanda. Las máquinas fiables y eficientes se han vuelto esenciales.

Zoomlion’s Agricultural Machinery Gains Ground Across Kenya’s Fields

En un almacén de Zoomlion, el ingeniero Solomon inspecciona un tractor antes de su entrega. Cada unidad se somete a una estricta revisión. El envío de ese día incluye tractores RC110 con destino a los ingenios azucareros de Angata. De marzo a mayo y de septiembre a noviembre marcan las temporadas de mayor actividad del país. John, jefe de logística de los ingenios azucareros, prepara flotas de máquinas para su traslado a los campos. La caña de azúcar es un cultivo comercial vital, y el ingenio ha plantado 1.000 hectáreas con el apoyo de unas 60 máquinas Zoomlion. La producción y la eficiencia, indicó, han aumentado considerablemente.

Los agricultores y operadores han adoptado los tractores por su potencia, bajo consumo de combustible y controles sencillos, comentó Kenneth, ingeniero de servicio local de Zoomlion. Un almacén alberga ahora casi 300 equipos, incluyendo tractores, cosechadoras y trasplantadoras. La tecnología de Zoomlion también ha reducido los costes de transporte. "Tras la implementación de nuestros tractores, los costes operativos del transporte de corta distancia se redujeron aproximadamente un 30%", afirmó Zhu Wenxi, subdirector general de Zoomlion para África Oriental. Para operadores como Malala, el cambio es personal, y comparte: "Antes lo transportábamos todo manualmente. Ahora el trabajo es más fácil".

Para mantener el equipo funcionando sin problemas, Zoomlion envía ingenieros kenianos a la fábrica de azúcar para brindar asistencia inmediata. John explicó que su presencia constante ha sido muy valiosa. Los equipos de servicio también capacitan a los técnicos locales, preparándolos para gestionar los problemas de forma independiente. Los desafíos climáticos han impulsado la innovación. El frenado frecuente en caminos embarrados provocó un desgaste prematuro, lo que llevó a Zoomlion a actualizar las pastillas de freno de los modelos posteriores. El ingeniero de servicio Ken Gang regresó recientemente de un viaje de formación técnica en China. La experiencia, destacó, le ayuda a enseñar a los operadores kenianos prácticas más seguras y eficientes.

A medida que la maquinaria se extiende por los campos de Kenia, los agricultores observan mayores rendimientos y cargas de trabajo más ligeras. Y a medida que se profundiza la cooperación, Zoomlion está ayudando a forjar un camino agrícola moderno para la región, basado en la innovación compartida y el crecimiento de oportunidades.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE