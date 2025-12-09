Les machines agricoles de Zoomlion gagnent du terrain dans les champs du Kenya

NAIROBI, Kenya, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ; 1157.HK) aide les agriculteurs kenyans à s'adapter aux saisons changeantes du pays, où les fortes pluies transforment les champs en boue et où les mois secs rendent le sol impraticable pour la culture. À Nakuru, les machines agricoles de Zoomlion augmentent la productivité des terres et fournissent aux agriculteurs des outils adaptés aux conditions locales. Environ 70 % de la population du Kenya vit de l'agriculture, mais les progrès ont été freinés par une mécanisation limitée. Les conditions météorologiques extrêmes mettent à rude épreuve la main-d'œuvre traditionnelle, et les équipements d'occasion sont souvent insuffisants pour répondre à la demande. Des machines fiables et efficaces sont devenues indispensables.

Zoomlion’s Agricultural Machinery Gains Ground Across Kenya’s Fields

Dans un entrepôt de Zoomlion, l'ingénieur Solomon inspecte un tracteur avant sa livraison. Chaque unité fait l'objet d'un contrôle rigoureux. La cargaison de ce jour-là comprend des tracteurs RC110 destinés aux sucreries d'Angata. Les mois de mars à mai et de septembre à novembre sont les saisons les plus chargées dans le pays. John, responsable de la logistique dans les sucreries, prépare des flottes de machines pour aller travailler dans les champs. La canne à sucre est une culture commerciale essentielle, et l'usine a planté 1 000 hectares avec l'aide d'environ 60 machines Zoomlion. La production et l'efficacité ont fortement augmenté.

Les agriculteurs et les exploitants ont adopté ces tracteurs pour leur puissance, leur faible consommation de carburant et la simplicité de leurs commandes, explique Kenneth, un ingénieur de service local de Zoomlion. Un site de stockage abrite aujourd'hui près de 300 pièces d'équipement, dont des tracteurs, des moissonneuses et des machines de repiquage. La technologie de Zoomlion a également permis de réduire les coûts de transport. « Après le déploiement de nos tracteurs, les coûts d'exploitation pour le transport sur de courtes distances ont chuté d'environ 30 % », a déclaré Zhu Wenxi, directeur général adjoint de Zoomlion pour l'Afrique de l'Est. Pour les opérateurs comme Malala, le changement est personnel, déclarant : « Nous avions l'habitude de tout transporter manuellement. Maintenant, le travail est plus facile. »

Pour assurer le bon fonctionnement des équipements, Zoomlion envoie des ingénieurs kenyans dans la sucrerie pour une assistance immédiate. John a déclaré que leur présence constante a été inestimable. Les équipes de service forment également des techniciens locaux, les préparant à gérer les problèmes de manière autonome. Les défis climatiques ont favorisé l'innovation. Les freinages fréquents sur les routes boueuses ont provoqué une usure précoce, ce qui a incité Zoomlion à améliorer les plaquettes de frein sur les modèles ultérieurs. Ken Gang, ingénieur de service, est récemment rentré d'un voyage de formation technique en Chine. Cette expérience l'aide à enseigner aux opérateurs kenyans des pratiques plus sûres et plus efficaces.

Alors que les machines se répandent dans les champs du Kenya, les agriculteurs voient leurs rendements augmenter et leur charge de travail s'alléger. À mesure que la coopération s'intensifie, Zoomlion contribue à façonner une voie agricole moderne pour la région, une voie ancrée dans l'innovation partagée et des opportunités croissantes.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE