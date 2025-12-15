Medit kündigt Werbeaktion zum Jahresende 2025 an

SEOUL, Südkorea, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Medit, ein weltweit führender Anbieter von 3D-Dental-Scanlösungen, gab den Start der „Medit 2025 End of Year Promotion" bekannt, einer zeitlich begrenzten Kampagne, die Zahnärztinnen und Zahnärzten auf der ganzen Welt erhebliche Vorteile bietet. Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich über die Einzelheiten der Aktion informieren und werden aufgefordert, ihre Kontaktdaten unter https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ zu hinterlassen. Die Aktion feiert das Debüt des Medit i900 Mobility und bietet neben exklusiven Einführungsangeboten auch umfangreiche Upgrade-Möglichkeiten für die gesamte Medit i900-Familie.

Medit Announces 2025 Year-End Promotion

Exklusive Einführungsvorteile für Medit i900 Mobility

Im Zuge der Markteinführung des Medit i900 Mobility startet Medit eine Sonderaktion, die ein optimiertes Mobilitätserlebnis bietet – ermöglicht durch zusätzliche Mehrwertleistungen, die ausschließlich während des Aktionszeitraums verfügbar sind. Damit sollen Kliniker unterstützt werden, die einen nahtlosen und flexiblen mobilen Arbeitsablauf wünschen.

Inzahlungnahme und Umstieg auf die Medit i900-Familie

Zum Jahresende bietet Medit außerdem ein attraktives „Trade In & Trade Up"-Programm an, das Kunden ein Upgrade auf die Medit i900-Familie ermöglicht – eine der fortschrittlichsten Intraoralscanner-Produktlinien auf dem Markt. Dieses Angebot ermöglicht es Kliniken, ihre digitalen Dentaltechnologien mit branchenführender Präzision, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu modernisieren – und dabei von erheblichen Einsparungen von bis zu 30 % zu profitieren.

Zeitlich begrenzte Aktion bis Ende 2025

Dieses Angebot gilt nur bis Ende des Jahres und bietet Zahnärztinnen und Zahnärzten die seltene Gelegenheit, die neuesten Innovationen von Medit kennenzulernen und ihre klinischen Arbeitsabläufe zu einem außergewöhnlich günstigen Preis zu verbessern. Alle Vorteile sind zeitlich begrenzt und werden nicht über den Aktionszeitraum hinaus verlängert.

Als erste Lösung in der digitalen Zahnmedizin, die einen iPad-basierten Arbeitsablauf unterstützt, führt der Medit i900 Mobility eine neue Innovationswelle in der weltweiten Dentalbranche an. Darüber hinaus hat die Medit i900-Familie dank ihres geringen Gewichts und ihrer außergewöhnlichen Scangenauigkeit bereits große Beliebtheit im klinischen Umfeld erlangt.

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ihre Scanner aufrüsten oder die mobilitätsorientierten Workflows von Medit kennenlernen möchten, sind eingeladen, https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ zu besuchen, um die Teilnahmevoraussetzungen zu prüfen, mehr über die lokale Verfügbarkeit zu erfahren und ihre Kontaktdaten für eine Rückmeldung zu hinterlassen.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das Unternehmen ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen und Laboren durch innovative Hard- und Software. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.medit.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2842519/Global_Promo__EN_I_960x1200_20251209_000453.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg