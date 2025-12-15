Medit Luncurkan Program Promo Akhir Tahun 2025

Sebagai bagian dari peluncuran Medit i900 Mobility, Medit meluncurkan program promo khusus yang menawarkan mobilitas kerja yang lebih baik melalui sejumlah manfaat menarik yang hanya tersedia selama periode promo. Lewat penawaran ini, Medit mendukung dokter gigi yang membutuhkan alur kerja yang lebih fleksibel dan mudah.

Program Trade-In & Trade-Up Lini Produk Medit i900

Menjelang momen akhir tahun, Medit juga memperkenalkan program Trade-In & Trade-Up agar para pengguna melakukan upgrade dengan Medit i900—salah satu solusi pemindai intraoral yang paling canggih. Program ini mendukung penggunaan solusi digital dentistry yang sangat akurat, cepat, dan mudah dipakai, serta menawarkan penghematan hingga 30%.

Program Promo Terbatas Hingga Akhir 2025

Promo ini hanya berlangsung hingga akhir tahun untuk memberikan kesempatan menarik bagi para dokter gigi yang ingin mengeksplorasi inovasi terbaru dari Medit, serta meningkatkan alur kerja klinis dengan nilai yang sangat menarik. Seluruh penawaran ini hanya tersedia dalam periode terbatas dan tidak akan diperpanjang setelah program promo berakhir.

Medit i900 Mobility memimpin inovasi baru di industri dental global sebagai solusi digital dentistry pertama yang mendukung alur kerja berbasiskan iPad. Selain itu, Medit i900 sangat populer di berbagai klinik berkat desain yang ringan dan akurasi pemindaian yang luar biasa.

Para profesional yang ingin meningkatkan solusi pemindai gigi atau mengeksplorasi alur kerja mobile dari Medit dapat mengunjungi https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ untuk mempelajari kesesuaian produk, ketersediaan produk di pasar lokal, dan mengirimkan data untuk tindak lanjut.

Tentang Medit

Medit adalah perusahaan global yang menyediakan solusi pemindai intraoral 3D dan solusi digital dentistry yang dikembangkan dengan teknologi eksklusif. Medit mendukung kolaborasi antara klinik dan laboratorium dental melalui inovasi perangkat keras dan perangkat lunak. Berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan sejak 2000, Medit memiliki jangkauan global melalui kantor-kantor yang tersebar di Amerika dan Eropa serta jaringan distributor di lebih dari 100 negara. Informasi selengkapnya: www.medit.com.

