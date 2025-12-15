SEÚL, Corea del Sur, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Medit, líder mundial en soluciones de escaneo dental 3D, anunció el lanzamiento de la "Promoción de fin de año 2025 de Medit", una campaña por tiempo limitado que ofrece importantes beneficios a los profesionales dentales de todo el mundo. Los profesionales dentales pueden obtener más información sobre los detalles de la promoción y pueden dejar su información de contacto en https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/. La promoción celebra el lanzamiento de Medit i900 Mobility, y ofrece promociones exclusivas y grandes oportunidades de actualización para toda la familia Medit i900.

Medit anuncia la promoción de fin de año 2025

Beneficios exclusivos del lanzamiento de Medit i900 Mobility

Como parte del lanzamiento de Medit i900 Mobility, Medit presenta una promoción especial que ofrece una experiencia de movilidad mejorada gracias a elementos de valor agregado disponibles solo durante el período promocional. Este beneficio está diseñado para ayudar a los médicos que buscan un flujo de trabajo móvil fluido y flexible.

Intercambio y actualización a la familia Medit i900

Como parte de la celebración de fin de año, Medit también presenta un atractivo programa de intercambio y actualización, que permite a los clientes actualizarse a la familia Medit i900, una de las líneas de escáneres intraorales más avanzadas. Esta oferta permite a las clínicas modernizar sus capacidades de odontología digital con una precisión, velocidad y facilidad de uso líderes en el sector y, al mismo tiempo, disfrutar de ahorros importantes de hasta un 30 %.

Promoción por tiempo limitado hasta finales de 2025

Esta promoción solo está disponible hasta fin de año y ofrece a los profesionales dentales una oportunidad única de experimentar las últimas innovaciones de Medit y mejorar sus flujos de trabajo clínicos a un precio excepcional. Todos los beneficios tienen una duración limitada y no se prolongarán más allá del período promocional.

Medit i900 Mobility lidera una nueva ola de innovación en el sector dental mundial como la primera solución en odontología digital que admite un flujo de trabajo basado en iPad. Además, la familia Medit i900 ya ha ganado una gran popularidad en entornos clínicos gracias a su diseño liviano y su excepcional precisión de escaneo.

Se invita a los profesionales dentales interesados en actualizar sus escáneres o explorar los flujos de trabajo centrados en la movilidad de Medit a visitar https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ para comprobar si cumplen los requisitos, obtener más información sobre la disponibilidad a nivel local y enviar sus datos para que se los pueda contactar.

Acerca de Medit

Medit es un proveedor mundial de escáneres 3D intraorales y soluciones de odontología digital basadas en tecnología patentada. La empresa facilita los flujos de trabajo colaborativos entre clínicas y laboratorios dentales mediante soluciones innovadoras de hardware y software. Medit tiene sede en Seúl, Corea del Sur, desde su fundación en 2000 y cuenta con representantes en el continente americano y Europa y una red mundial de distribuidores en más de 100 países. Para más información y novedades, visite www.medit.com.

