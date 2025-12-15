Medit annonce sa promotion de fin d'année 2025

SÉOUL, Corée du Sud, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Medit, leader mondial des solutions de numérisation dentaire en 3D, a annoncé le lancement de sa promotion de fin d'année 2025, une campagne à durée limitée offrant des avantages significatifs aux professionnels de la santé dentaire dans le monde entier. Les professionnels du secteur dentaire peuvent en savoir plus sur les détails de la promotion à l'adresse suivante : https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/, où ils sont invités à laisser leurs coordonnées. Cette promotion célèbre les débuts du scanner Medit i900 Mobility en proposant des offres de lancement exclusives ainsi que des possibilités de mise à niveau majeures dans toute la famille Medit i900.

Medit Announces 2025 Year-End Promotion

Avantages exclusifs pour la sortie du scanner Medit i900 Mobility

À l'occasion de la sortie du scanner Medit i900 Mobility, Medit propose une promotion spéciale qui améliore l'expérience de mobilité grâce à des éléments à forte valeur ajoutée, disponibles uniquement pendant la période de promotion. Ces avantages visent à soutenir les cliniciens qui recherchent plus de fluidité et de souplesse dans leur flux de travail mobile.

Reprise et échange de produits de la famille Medit i900

Dans le contexte des fêtes de fin d'année, Medit lance également un programme de reprise et d'échange attrayant, qui permet aux clients de mettre à niveau leur équipement en passant à la famille Medit i900, l'une des gammes de scanners intraoraux les plus avancées. Cette offre aide les cliniques à moderniser leurs capacités de dentisterie numérique avec une précision, une vitesse et une facilité d'utilisation inégalées dans le secteur, tout en bénéficiant d'économies substantielles pouvant aller jusqu'à 30 %.

Promotion à durée limitée jusqu'à la fin de l'année 2025

Disponible uniquement jusqu'à la fin de l'année, cette promotion constitue pour les professionnels de la santé dentaire une rare occasion de découvrir les dernières innovations de Medit et d'améliorer leur flux de travail clinique à un prix exceptionnel. Tous les avantages sont limités dans le temps, ils ne seront pas prolongés au-delà de la période de promotion.

Première solution de dentisterie numérique à prendre en charge un flux de travail basé sur iPad, le scanner Medit i900 Mobility est à l'origine d'une nouvelle vague d'innovation dans l'industrie dentaire mondiale. En outre, la famille Medit i900 a déjà acquis une grande popularité dans les milieux cliniques grâce à sa conception légère et à sa remarquable précision de balayage.

Les professionnels des soins dentaires intéressés par une mise à niveau de leurs scanners ou la découverte des flux de travail axés sur la mobilité de Medit sont priés de consulter le site https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ pour vérifier les conditions d'admissibilité, en savoir plus sur la disponibilité locale et transmettre leurs coordonnées en vue du suivi.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intraoraux en 3D et de solutions de dentisterie numérique fondées sur une technologie exclusive. Ses solutions matérielles et logicielles innovantes favorisent des flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires. Basée à Séoul, en Corée du Sud, depuis 2000, l'entreprise Medit bénéficie d'une forte présence mondiale grâce à ses bureaux en Amérique et en Europe, ainsi qu'à un réseau de distributeurs couvrant plus de 100 pays. Pour obtenir plus d'informations et consulter les mises à jour, rendez-vous sur le site www.medit.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842519/Global_Promo__EN_I_960x1200_20251209_000453.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg