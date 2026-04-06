Mesabi Metallics sichert sich 150 Millionen Dollar von der Macquarie Group

Die jüngste Finanzierung baut auf der jüngsten Kapitaldynamik für das strukturell wichtige amerikanische Eisenerzprojekt auf

NASHWAUK, Minn., 6. April 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), unterstützt von der Essar Group, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 150 Mio. USD von der Macquarie Group erhalten hat, die die Inbetriebnahme seiner Eisenerzmine im Weltmaßstab der Direktreduktion (DR) und seines Pelletwerks in Nashwauk, Minnesota, im dritten Quartal 2026 unterstützt.

Mesabi Metallics concentrator building

Die Finanzierung folgt auf die von Mesabi kürzlich bekannt gegebene vorrangig gesicherte Kreditfazilität in Höhe von 520 Mio. $ mit Breakwall Capital, was die starke Dynamik des Projekts weiter verstärkt.

Mesabi wurde vor kurzem auch von der US-Export-Import-Bank (EXIM) unterstützt, was die wachsende strategische Bedeutung des Projekts für die US-Industrie, die Infrastruktur, die Automobilindustrie, den Schiffbau und die Verteidigung widerspiegelt.

Mesabi Metallics baut eine strategisch wichtige neue amerikanische Quelle für Eisenerz in DR-Qualität zu einer Zeit auf, in der die Vereinigten Staaten daran arbeiten, die industriellen Versorgungsketten zu stärken und die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen zu verringern.

Mesabi Metallics befindet sich auf einer Fläche von mehr als 16.000 Acres im Norden von Minnesota und ist dabei, eine 2,5 Milliarden Dollar teure Eisenerzmine und ein Pelletwerk im Weltmaßstab zu errichten, die die nächste Generation von Elektrolichtbogenöfen für die amerikanische Stahlerzeugung versorgen werden - die sauberste und energieeffizienteste Art der Herstellung von Qualitätsstahl.

Mit mehr als 800 Bauarbeitern, die derzeit auf der Baustelle tätig sind, ist das Projekt eine der größten industriellen Investitionen des Privatsektors in der Geschichte Minnesotas. Die Essar-Gruppe hat bereits mehr als 2 Mrd. USD an Eigenkapital in das Projekt investiert.

„Diese Finanzierung von Macquarie ist ein weiterer wichtiger Schritt für Mesabi Metallics und baut auf der starken Dynamik auf, die wir mit unseren kürzlich bekannt gegebenen Finanzpartnerschaften geschaffen haben", sagte Joe Broking, President und CEO von Mesabi Metallics. „Zusammengenommen spiegeln diese Transaktionen das wachsende Vertrauen in die Qualität, den Umfang und die strategische Bedeutung unseres Projekts wider, mit dem wir eine neue amerikanische Quelle für Eisenerz in DR-Qualität aufbauen, um die heimischen Stahlversorgungsketten zu stärken und die Abhängigkeit von Importen zu verringern."

„Macquarie unterhält eine langjährige Finanzierungsbeziehung mit der Essar Group, und wir freuen uns, diese Beziehung auf deren Metall- und Bergbauinvestitionen in den USA auszuweiten", sagte Mike Burns, Senior Managing Director im Bereich Rohstoffe und globale Märkte der Macquarie Group. „Mesabi entwickelt ein hochwertiges und strategisch wichtiges Projekt für den amerikanischen Stahlsektor, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen langfristig zu unterstützen."

Über Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, ein Unternehmen der Essar-Gruppe, errichtet auf über 16.000 Acres in Nashwauk, Minnesota, ein hochmodernes Bergwerk und ein Eisenerzpelletwerk mit Direktreduktionsverfahren (DR) zur Herstellung von hochwertigen DR-Pellets . Nach seiner Fertigstellung wird es das erste neue Bergwerk und Pelletierwerk in Minnesota seit fast 50 Jahren sein. Mesabis Eisenerzpellets der Sorte DR sind strategisch so positioniert, dass sie die Nachfrage des Marktes für Elektrolichtbogenöfen befriedigen, die Sicherheit der Lieferkette für Eisenpellets der Sorte DR in den Vereinigten Staaten gewährleisten und ausländische Importpellets ersetzen. Das Vorhaben ist eine der größten Investitionen des Privatsektors in Minnesota. Mesabi Metallics hat bereits über 2,2 Milliarden Dollar in das Projekt investiert.

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