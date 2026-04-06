Mesabi Metallics obtient 150 millions de dollars du groupe Macquarie

Le dernier financement s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de capital récente pour un projet de minerai de fer américain d'importance structurelle.

NASHWAUK, Minn., 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), soutenue par Essar Group, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un financement de 150 millions de dollars de Macquarie Group, soutenant le démarrage au troisième trimestre 2026 de sa mine de minerai de fer de qualité à réduction directe (DR) et de son usine de bouletage à l'échelle mondiale à Nashwauk, Minnesota.

Mesabi Metallics concentrator building

Ce financement fait suite à la facilité de crédit garantie de premier rang de 520 millions de dollars annoncée récemment par Mesabi à l'adresse avec Breakwall Capital, ce qui renforce l'élan donné au projet.

Mesabi a également reçu récemment le soutien de la banque américaine Export-Import Bank (EXIM), ce qui témoigne de l'importance stratégique croissante du projet pour l'industrie manufacturière, l'infrastructure, l'automobile, la construction navale et la défense aux États-Unis.

Mesabi Metallics construit une nouvelle source américaine de minerai de fer de qualité DR, d'une importance stratégique, à un moment où les États-Unis s'efforcent de renforcer les chaînes d'approvisionnement industrielles et de réduire leur dépendance à l'égard des matières premières importées.

Située sur plus de 16 000 acres dans le nord du Minnesota, Mesabi Metallics est en train d'achever la construction d'une mine de minerai de fer de qualité DR et d'une usine de bouletage à l'échelle mondiale, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, qui alimenteront les fours électriques à arc de la prochaine génération d'aciéries américaines, le moyen le plus propre et le plus économe en énergie de fabriquer de l'acier de haute qualité.

Avec plus de 800 ouvriers sur le chantier, ce projet est l'un des plus importants investissements industriels du secteur privé dans l'histoire du Minnesota. Le groupe Essar a déjà investi plus de 2 milliards de dollars de fonds propres dans le projet.

« Ce financement de Macquarie marque une nouvelle étape importante pour Mesabi Metallics et s'appuie sur la forte dynamique que nous avons établie avec les partenariats financiers récemment annoncés », a déclaré Joe Broking, président et directeur général de Mesabi Metallics. « Ensemble, ces transactions témoignent d'une confiance croissante dans la qualité, l'ampleur et l'importance stratégique de notre projet, qui vise à créer une nouvelle source américaine de minerai de fer de qualité DR afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en acier et de réduire la dépendance à l'égard des importations. »

« Macquarie entretient une relation financière de longue date avec Essar Group et nous sommes heureux d'étendre cette relation à leurs investissements dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière aux États-Unis », a déclaré Mike Burns, directeur général principal de la division « Commodities and Global Markets » du groupe Macquarie. « Mesabi développe un projet de grande qualité et stratégiquement important pour le secteur sidérurgique américain, et nous nous réjouissons de soutenir l'entreprise sur le long terme ».

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du Groupe Essar, construit une mine de pointe et une usine de bouletage de minerai de fer à réduction directe (RD) pour produire des boulettes de minerai de fer de qualité supérieure sur plus de 16 000 acres à Nashwauk, au Minnesota. Une fois la construction achevée, l'installation deviendra la première nouvelle mine et usine de bouletage au Minnesota en près de 50 ans. Les boulettes de minerai de fer de qualité RD de Mesabi seront stratégiquement positionnées pour répondre à la demande du marché des fours à arc électrique, assurant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des boulettes de fer de qualité RD aux États-Unis et remplaçant les boulettes importées. Ce projet représente l'un des plus importants investissements du secteur privé au Minnesota. Mesabi Metallics a déjà investi plus de 2,2 milliards de dollars dans le projet.

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