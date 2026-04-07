Mesabi Metallics krijgt $150 miljoen van Macquarie Group

De laatste financiering is gebaseerd op het recente kapitaalmomentum voor een structureel belangrijk project rond Amerikaans ijzererts

NASHWAUK, Minnesota, 7 april 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), gesteund door Essar Group, heeft vandaag aangekondigd dat het 150 miljoen dollar aan financiering heeft verkregen van Macquarie Group, ter ondersteuning van de opstart in het derde kwartaal van 2026 van zijn grootschalige Direct Reduction (DR)-ijzerertsmijn en pelletfabriek in Nashwauk, Minnesota.

De financiering volgt op Messabi's onlangs aangekondigde binnengehaalde kredietfaciliteit van 520 miljoen dollar van Breakwall Capital, wat het sterke momentum achter het project verder versterkt.

Mesabi Metallics concentrator building

Mesabi heeft onlangs ook steun gekregen van de Amerikaanse Export-Import Bank (EXIM). Dit weerspiegelt het groeiende strategische belang van het project voor de Amerikaanse productie, infrastructuur, automobielindustrie, scheepsbouw en defensie.

Mesabi Metallics bouwt een strategisch belangrijke nieuwe Amerikaanse bron van ijzererts van DR-niveau op een moment dat de Verenigde Staten werken aan het versterken van industriële toeleveringsketens en het verminderen van de afhankelijkheid van ingevoerde grondstoffen.

Mesabi Metallics, gelegen op meer dan 6500 hectare in Noord-Minnesota, voltooit een ijzerertsmijn en pelletfabriek van 2,5 miljard dollar op wereldschaal die de volgende generatie elektrische boogovens van de Amerikaanse staalindustrie zal leveren - de schoonste en meest energiezuinige manier om hoogwaardig staal te maken.

Met meer dan achthonderd bouwvakkers momenteel ter plaatse, is het project een van de grootste industriële investeringen in de particuliere sector in de geschiedenis van Minnesota. De Essar-groep heeft al meer dan twee miljard dollar aan eigen vermogen in het project geïnvesteerd.

"Deze financiering van Macquarie markeert een nieuwe belangrijke stap voorwaarts voor Mesabi Metallics en bouwt voort op het sterke momentum dat we hebben opgebouwd met onze onlangs aangekondigde financiële partnerschappen", aldus Joe Broking, President en CEO van Mesabi Metallics. "Samen weerspiegelen deze transacties het groeiende vertrouwen in de kwaliteit, schaal en strategisch belang van ons project, terwijl we een nieuwe Amerikaanse bron van ijzerts van DR-kwaliteit bouwen om de binnenlandse staalvoorzieningsketens te versterken en de afhankelijkheid van import te verminderen".

"Macquarie heeft een langdurige financieringsrelatie met Essar Group en we zijn verheugd om die relatie uit te breiden naar hun metaal- en mijnbouwinvesteringen in de VS", zei Mike Burns, Senior Managing Director in Macquarie Group Commodities en Global Markets business. "Mesabi ontwikkelt een hoogwaardig en strategisch belangrijk project voor de Amerikaanse staalsector en we kijken ernaar uit om het bedrijf op de lange termijn te ondersteunen."

Over Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, een bedrijf van de Essar-groep, bouwt een ultramoderne mijn en ijzerertspelletsfabriek van Direct Reduction (DR)-niveau om premium DR-pellets te produceren op meer dan 6500 hectare in Nashwauk, Minnesota. Na voltooiing zal het de eerste nieuwe mijn en pelletfabriek in Minnesota in bijna vijftig jaar zijn. Mesabi's ijzerertspellets van DR-niveau zullen strategisch zijn gepositioneerd om aan de vraag van de elektrische-boogovensmarkt te voldoen, waardoor de veiligheid van de toeleveringsketen van ijzerpellets van DR-niveau in de Verenigde Staten wordt gewaarborgd en buitenlandse geïmporteerde pellets worden vervangen. Het project is een van de grootste investeringen in de particuliere sector in Minnesota. Mesabi Metallics heeft al meer dan 2,2 miljard dollar aan eigen vermogen in het project geïnvesteerd.

