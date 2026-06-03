Mesabi Metallics 將部分版稅權益變現 2.65 億美元

這個價值 25 億美元、達世界級水平且成本低廉的直接還原級鐵礦項目，將讓美國鋼鐵業擺脫對巴西等國外進口的依賴

明尼蘇達州納什沃克2026年6月3日 /美通社/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics)，在 Essar Group 支持下，同意將其 50% 版稅權益出售予 The Metals Royalty Company Inc. (TMCR)，總代價為 2.65 億美元，即該版稅平台估值超過 5 億美元。 與 TMCR 的交易將分兩期等額完成，每期 1.325 億美元：第一期已於 2026 年 6 月 1 日交割，第二期預計在 60 天內交割。 是次交易所得款項，大部分將投放於 Mesabi Metallics 的未來發展。

是次交易進一步肯定 Mesabi Metallics 位於明尼蘇達州的世界級直接還原 (DR) 級鐵礦礦山、選礦廠及球團廠的優秀質素、規模及長遠策略價值，該項目預計在 2026 年第三季開始投產。

Mesabi Metallics 正於明尼蘇達州納什沃克興建一座先進的直接還原級鐵礦礦山及球團廠

投產後，Mesabi Metallics 將成為北美區內少數能夠大量供應本地生產的商品級直接還原鐵礦球團的生產商之一。 這類球團是電弧爐煉鋼的關鍵原料，但美國目前仍在供應上高度依賴從巴西等國家的進口。 Mesabi Metallics 投產後將有助提升本土製造業的競爭力，並支援基建、汽車、造船、國防及能源等關鍵產業。

投產初期，Mesabi Metallics 已躋身全球成本最低的鐵礦石生產商之列。 此結構性優勢，來自其礦體的超凡品位與宏大規模、現代化的加工基建，加上其坐落於美國中西部心臟地帶的策略地利。 Mesabi Metallics 從設計之初，便致力生產全球頂級品質及最高品位的直接還原球團，使其產品成為電弧爐鋼鐵生產商的首選進料。

是次交易前，已有總額超過 6.7 億美元的融資承諾相繼公佈，當中包括 Breakwall Capital 承諾的 5.2 億美元，以及 Macquarie Group 承諾的 1.5 億美元。 Mesabi Metallics 亦獲得美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States，簡稱 EXIM ）高達 100 億美元的支持意向。 以上各項融資，共同彰顯機構投資界對美國其中一大重要的關鍵礦產及工業發展項目的信心正不斷升溫。 這些融資反映出，外界對 Mesabi 的資產、管理團隊及其對國家的策略價值，抱持廣泛且與日俱增的信心。

Mesabi Metallics 董事會成員 Artem Matyushok 表示：「TMCR 的投資，是第三方對 Mesabi 的卓越質素及策略重要性給予的有力印證。 正值美國致力重建國內工業能力及穩固關鍵供應鏈之際，直接還原級鐵礦已晉升為越發重要的策略資源。 Mesabi 憑藉其獨特優勢，可利用具長開採年期的美國本土礦產資產供應此類資源，同時為持份者締造豐厚價值。」

TMCR 創辦人、主席兼行政總裁 Brian Paes-Braga 表示：「Mesabi Metallics 是北美其中一個開發中且極具策略意義的採礦項目。 此項目集規模宏大、質素優良、礦山壽命悠長以及與美國再工業化緊密相連於一身。 我們深信，Mesabi 將在未來數十年，為本土鋼鐵業的原料供應擔當關鍵角色。」

Scotiabank 於本次交易中，出任 Mesabi Metallics 及其附屬公司的獨家財務顧問。

關於 Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC 作為 Essar Group 旗下公司，正於明尼蘇達州納什沃克興建一座先進的直接還原級鐵礦礦山及球團廠。 項目竣工後，總投資額將達約 25 億美元，並成為明尼蘇達州近五十年來首個新建的鐵礦礦山及球團廠。 Mesabi 預計將生產全球最高品位之一的直接還原球團，為美國鋼鐵業、基建發展、造船、國防工業基礎以及更廣泛的製造業復興，提供可靠的本土關鍵原材料供應。

Mesabi Metallics 在更廣泛的策略擔當基石，此策略志在將關鍵鋼鐵供應鏈及工業生產，重新帶回美國本土。

關於 The Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ：TMCR) 是專門設立的融資平台，旨在推動美國關鍵礦物安全及再工業化進程。 公司收購及管理涵蓋整個價值鏈的金屬與礦物版稅、礦產承購權益及其他類似的結構化權益。

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC