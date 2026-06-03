Mesabi Metallics monétise une partie de ses redevances pour 265 millions de dollars

La mine de minerai de fer de qualité DR à faible coût et d'envergure mondiale, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, permettra à l'industrie sidérurgique américaine de s'affranchir des importations en provenance du Brésil et d'autres pays

NASHWAUK, Minnesota, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), soutenu par Essar Group, a accepté de vendre 50 % de ses redevances à The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) pour un montant total de 265 millions de dollars, soit une valorisation de plus de 500 millions de dollars pour la plateforme de redevances. La transaction avec TMCR sera réalisée en deux tranches égales de 132,5 millions de dollars chacune : la première tranche a été clôturée le 1er juin 2026, et la seconde devrait être clôturée dans les 60 jours. La majeure partie du produit de cette opération sera affectée à la croissance future de Mesabi Metallics.

Mesabi Metallics is developing a state-of-the-art DR-grade iron ore mine and pellet plant in Nashwauk, Minnesota.

Cette transaction confirme la qualité exceptionnelle, l'ampleur et l'importance stratégique à long terme de la mine de minerai de fer de classe mondiale Direct Reduction (DR) de l'usine d'enrichissement et de l'usine de bouletage de Mesabi Metallics dans le Minnesota, dont la production devrait commencer au troisième trimestre de 2026.

Une fois opérationnelle, Mesabi Metallics deviendra l'un des seuls producteurs nationaux importants de boulettes de minerai de fer marchand de qualité DR en Amérique du Nord. Ces granulés constituent un intrant essentiel pour la fabrication de l'acier par four électrique à arc, mais les États-Unis dépendent actuellement fortement des importations en provenance du Brésil et d'autres pays pour leur approvisionnement. La production de Mesabi Metallics contribuera à renforcer la compétitivité de l'industrie manufacturière nationale tout en soutenant des secteurs essentiels tels que les infrastructures, l'automobile, la construction navale, la défense et l'énergie.

Au démarrage, Mesabi Metallics figurera parmi les producteurs de minerai de fer les moins chers du monde. Cet avantage structurel provient de la teneur et de l'étendue exceptionnelles de son gisement, à son infrastructure de traitement moderne et à sa situation stratégique au cœur du Midwest des États-Unis. Mesabi Metallics est conçue pour produire des pastilles de DR de la plus haute qualité et de la plus haute teneur au monde, ce qui fait de la production de l'entreprise la matière première préférée des sidérurgistes utilisant des fours électriques à arc.

La transaction fait suite à plus de 670 millions de dollars d'engagements financiers récemment annoncés, dont 520 millions de dollars de Breakwall Capital et 150 millions de dollars de Macquarie Group. Mesabi Metallics a également reçu une indication de soutien de la part de l'Export-Import Bank of the United States (EXIM), à hauteur de dix milliards de dollars. Ensemble, ces financements soulignent la confiance croissante des institutions dans l'un des projets de développement minier et industriel les plus importants d'Amérique. Ces financements témoignent d'une confiance générale et croissante dans les actifs de Mesabi, dans son équipe de direction et dans son importance stratégique pour le pays.

« L'investissement de TMCR est une validation puissante par une tierce partie de la qualité et de l'importance stratégique de Mesabi », déclare Artem Matyushok, membre du conseil d'administration de Mesabi Metallics. « Alors que les États-Unis s'efforcent de reconstruire leur capacité industrielle nationale et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement essentielles, le minerai de fer de qualité DR est devenu une ressource stratégique de plus en plus importante. Mesabi est particulièrement bien placée pour fournir cette ressource à partir d'un actif américain à longue durée de vie, tout en créant une valeur substantielle pour nos parties prenantes. »

« Mesabi Metallics représente l'un des projets miniers les plus stratégiques en cours de développement en Amérique du Nord », déclare Brian Paes-Braga, fondateur, président du conseil et CEO de TMCR. « Le projet combine échelle, qualité, longue durée de vie de la mine et exposition directe à la réindustrialisation des États-Unis. Nous pensons que Mesabi jouera un rôle essentiel dans l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique nationale pour les décennies à venir. »

La Banque Scotia a agi en tant que conseiller financier exclusif de Mesabi Metallics et de ses filiales dans le cadre de la transaction.

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du groupe Essar, développe une mine de minerai de fer de qualité DR et une usine de bouletage de pointe à Nashwauk, dans le Minnesota. Une fois achevé, le projet représentera un investissement d'environ 2,5 milliards de dollars et constituera la première nouvelle mine de minerai de fer et la première usine de bouletage développées dans le Minnesota depuis près de cinquante ans. Mesabi devrait produire des pastilles de DR parmi les plus nobles au monde, assurant ainsi un approvisionnement national sûr en matières premières essentielles pour soutenir l'industrie sidérurgique américaine, le développement des infrastructures, la construction navale, la base industrielle de la défense et la résurgence de l'industrie manufacturière au sens large.

Mesabi Metallics est la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à relocaliser les chaînes d'approvisionnement en acier et la production industrielle aux États-Unis.

À propos de The Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ : TMCR) est une plateforme de financement spécialement conçue pour promouvoir la sécurité et la réindustrialisation des minerais essentiels aux États-Unis. La société acquiert et gère des redevances sur les métaux et les minéraux, des flux et des intérêts structurés similaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

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