Mesabi Metallics、ロイヤルティ権益の一部を2億6,500万ドルで売却

総額25億ドル規模の世界有数の低コストDRグレード鉄鉱石鉱山により、米国の鉄鋼業界はブラジルやその他の国々からの輸入に依存しない体制を築くことが可能となる

ミネソタ州ナッシュウォーク, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics)は、Essar Groupが支援するThe Metals Royalty Company Inc.(TMCR)にロイヤルティ権益の50%を総額2億6,500万ドルで売却することで合意しました。これにより、同ロイヤルティ・プラットフォームの評価額は5億ドルを超えることになります。TMCRとの取引は、それぞれ1億3,250万ドルずつ、2つのトランシェに分けて完了する予定です。最初のトランシェは2026年6月1日にクローズし、2つ目のトランシェは60日以内にクローズする見込みです。本取引による収益の大部分は、Mesabi Metallicsの今後の成長のために充てられる予定です。

本取引は、Mesabi Metallicsがミネソタ州で2026年第3四半期に生産開始を予定している世界クラスの直接還元（DR）グレードの鉄鉱石鉱山、選鉱プラント、ペレットプラントの優れた品質、規模、長期的な戦略的重要性を改めて裏付けるものです。

Mesabi Metallics is developing a state-of-the-art DR-grade iron ore mine and pellet plant in Nashwauk, Minnesota.

操業が開始されれば、 Mesabi Metallicsは、北米で唯一のDRグレードの鉄鉱石ペレットを生産する重要な国内メーカーのひとつとなります。これらのペレットは電炉製鋼に不可欠な原料ですが、米国は現在、ブラジルなどからの輸入に大きく依存しています。Mesabi Metallicsの生産活動は、国内製造業の競争力を強化するとともに、インフラ、自動車、造船、防衛、エネルギーといった重要産業を支えることにつながります。

操業が開始されれば、 Mesabi Metallicsは、世界的に最も低コストの鉄鉱石生産業者のひとつとなります。この構造的優位性は、その鉱体の卓越した品位と規模、近代的な加工インフラ、そして米国中西部の中心という戦略的立地によって支えられています。Mesabi Metallicsは、世界最高水準の品質と品位を誇るDRペレットを生産することを目指しており、同社の製品は電気アーク炉製鋼業者にとって最適な原料となっています。

本取引は、最近発表された6億7,000万ドルを超える資金調達のコミットメント（ Breakwall Capitalからの5億2,000万ドル、Macquarie Groupからの1億5,000万ドルなど）に続くものです。Mesabi Metallicsはまた、Export-Import Bank of the United States（EXIM）からも、最大100億ドルの支援の意向を受けています。これらの資金調達は、米国で最も重要な鉱物・産業開発プロジェクトのひとつに対する機関投資家の信頼が高まっていることを裏付けるものです。これらの資金調達は、Mesabiの資産、経営陣、国にとっての戦略的重要性に対する幅広い信頼の高まりを反映しています。

「TMCRの投資は、Mesabiの品質と戦略的重要性を裏付ける強力な第三者による評価といえます」と、Mesabi Metallicsの取締役であるArtem Matyushokは述べています。「米国が国内産業能力の再建と重要なサプライチェーンの確保に取り組むなか、DRグレードの鉄鉱石はますます重要な戦略資源となっています。Mesabは、長寿命の米国資産からその資源を供給すると同時に、ステークホルダーのために大きな価値を創出するという、他に類を見ない強みを持っています」

「Mesabi Metallicsは、北米で開発中の鉱山プロジェクトの中でも最も戦略的に重要なものの1つです」と、TMCRの創設者、会長兼CEOであるBrian Paes-Braga氏は述べています。「本プロジェクトは、規模、品質、長い鉱山寿命、そして米国の再工業化に直接触れる機会を兼ね備えています。Mesabiは今後数十年にわたり、国内鉄鋼業界への供給において重要な役割を果たすと確信しています。」

Scotiabankは、Mesabi Metallicsおよびその関連会社の専属財務アドバイザーを務めています。

Mesabi Metallics Company LLCについて

EssarグループのMesabi Metallics Company LLCは、ミネソタ州ナッシュウォークでにおいて、最先端のDRグレード鉄鉱石鉱山およびペレット工場を開発しています。完成すれば、このプロジェクトは約25億ドルの投資となり、ミネソタ州で約50年ぶりに開発される新しい鉄鉱石鉱山とペレット工場となります。Mesabiは、世界最高品位のDRペレットを生産することが期待されており、米国の鉄鋼産業、インフラ整備、造船、防衛産業基盤、そして製造業全体の復活を支えるために不可欠な原材料の安定した国内供給を実現する見込みです。

Mesabi Metallicsは、重要な鉄鋼サプライチェーンと工業生産を米国に回帰させるという、より広範な戦略の要となる存在です。

The Metals Royalty Company Inc.について

The Metals Royalty Company Inc.（NASDAQ：TMCR）は、米国の重要鉱物の安全保障と再工業化を推進することを目的とした資金調達プラットフォームです。当社は、バリューチェーン全体にわたって、金属および鉱物のロイヤリティ、ストリーム、および同様の構造化された権益を取得・管理しています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2992595/Mesabi_Metallics_developing_a_state_of_the_art_DR_grade_iron_ore_mine.jpg

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC