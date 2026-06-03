Mesabi Metallics verkoopt een deel van zijn royaltybelangen voor USD 265 miljoen

Dankzij de ijzerertsmijn van DR-kwaliteit kan de Amerikaanse staalindustrie zich met een investering van 2,5 miljard dollar losmaken van de invoer uit Brazilië en andere landen

NASHWAUK, Minn., 3 juni 2026 /PRNewswire/ -- Mesabi Metallics Company LLC(Mesabi Metallics), gesteund door Essar Group, heeft ingestemd om 50% van zijn royalty-belang te verkopen aan The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) voor een totale consideratie van USD 265 miljoen, wat een waardering van meer dan USD 500 miljoen voor het royalty-platform impliceert. De transactie met TMCR zal in twee gelijke tranches van elk USD 132,5 miljoen worden voltooid: de eerste tranche zal op 1 juni 2026 worden afgesloten en de tweede tranche zal naar verwachting binnen 60 dagen worden afgesloten. Het grootste deel van de opbrengst van deze transactie zal worden ingezet voor de toekomstige groei van Mesabi Metallics.

Mesabi Metallics is developing a state-of-the-art DR-grade iron ore mine and pellet plant in Nashwauk, Minnesota.

De transactie bevestigt verder de uitzonderlijke kwaliteit, omvang en het strategische belang op lange termijn van de eersteklas Direct Reduction (DR) ijzerertsmijn, verrijkingsfabriek en pelletfabriek van Mesabi Metallics in Minnesota, waarvan de productie naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 zal beginnen.

Zodra het bedrijf operationeel is, zal Mesabi Metallics een van de weinige grote binnenlandse producenten van DR-kwaliteit ijzerertspellets voor de wereldmarkt in Noord-Amerika worden. Deze pellets zijn van cruciaal belang voor de staalproductie in elektrische boogovens, maar de Verenigde Staten zijn momenteel sterk afhankelijk van de invoer uit Brazilië en andere landen. De productie van Mesabilics zal helpen het concurrentievermogen van de binnenlandse productie te versterken en tegelijkertijd cruciale industrieën, waaronder infrastructuur, automobielindustrie, scheepsbouw, defensie en energie, ondersteunen.

Vanaf de start zal Mesabi Metallics wereldwijd tot de goedkoopste ijzerertsproducenten behoren. Dit structurele voordeel wordt veroorzaakt door de uitzonderlijke kwaliteit en omvang van de ertsmassa, de moderne verwerkingsinfrastructuur en de strategische ligging in het hart van het middenwesten van de Verenigde Staten. Mesabi Metallics is ontworpen om wereldwijd de beste DR-pellets van de hoogste kwaliteit te produceren, waardoor de productie van het bedrijf de voorkeursgrondstof is voor staalfabrikanten met elektrische boogovens.

De transactie volgt op meer dan USD 670 miljoen aan onlangs aangekondigde financieringsverbintenissen, waaronder USD 520 miljoen van Breakwall Capital en USD 150 miljoen van Macquarie Group. Mesabi Metallics heeft ook een steun van de Export-Import Bank van de Verenigde Staten (EXIM) van maximaal USD 10 miljard ontvangen. Samen onderstrepen deze financieringen het groeiende institutionele vertrouwen in een van de belangrijkste, cruciale minerale en industriële ontwikkelingsprojecten van Amerika. Deze financieringen weerspiegelen het brede en groeiende vertrouwen in de activa, het managementteam en het strategische belang van Mesabi voor het land.

"TMCR's investering is een krachtige validering door derden van de kwaliteit en het strategische belang van Mesabi", zei Artem Matyushok, bestuurslid van Mesabi Metallics. "Nu de Verenigde Staten werken aan het herbouwen van de binnenlandse industriële capaciteit en het beveiligen van cruciale toeleveringsketens, is ijzererts van DR-kwaliteit een steeds belangrijkere strategische bron geworden. Mesabi bevindt zich in een unieke positie om deze grondstof te leveren vanuit een duurzame Amerikaanse bron en tegelijkertijd aanzienlijke waarde te creëren voor onze belanghebbenden."

"Mesabi Metallics vertegenwoordigt een van de meest strategisch belangrijke mijnbouwprojecten in ontwikkeling in Noord-Amerika", zei Brian Paes-Braga, oprichter, voorzitter en CEO van TMCR. "Het project combineert omvang, kwaliteit, lange mijnlevensduur en een directe rol in de herindustrialisering van de Verenigde Staten. We geloven dat Mesabi een cruciale rol zal spelen in het leveren van de binnenlandse staalindustrie voor de komende decennia."

Scotiabank trad in verband met de transactie op als exclusief financieel adviseur van Mesabi Metallics en zijn dochterondernemingen.

Over Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, een bedrijf van de Essar Group, ontwikkelt een uiterst moderneijzerertsmijn van DR-kwaliteit en pelletfabriek in Nashwauk, Minnesota. Na voltooiing vertegenwoordigt het project ongeveer USD 2,5 miljard aan investeringen en wordt het de eerste nieuwe ijzerertsmijn en pelletfabriek die in bijna vijftig jaar in Minnesota is ontwikkeld. Mesabi zal naar verwachting enkele van de hoogwaardigste DR-pellets ter wereld produceren en een veilige binnenlandse aanvoer bieden van cruciale grondstoffen die nodig zijn om de staalindustrie van Amerika, de uitbreiding van infrastructuur, scheepsbouw, defensie-industriële basis en bredere heropleving van de productie te ondersteunen.

Mesabi Metallics is de hoeksteen van een bredere strategie om cruciale staalvoorzieningsketens en industriële productie terug te brengen naar de Verenigde Staten.

Over de Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ: TMCR) is een speciaal gebouwd financieringsplatform dat zich richt op het bevorderen van de veiligheid van cruciale mineralen in de VS en hernieuwde industrialisatie. Het bedrijf verwerft en beheert metalen en minerale royalty's, stromen en soortgelijke gestructureerde belangen in de volledige waardeketen.

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