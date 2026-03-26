- MiTAC Computing lidera con innovaciones preparadas para IA, compatibles con OCP y con refrigeración líquida en CloudFest 2026

RUST, Alemania, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), presenta en CloudFest 2026 (expositores H15 y H16) su infraestructura preparada para IA, plataformas compatibles con OCP e innovaciones en refrigeración líquida. La compañía colabora con líderes del sector como AMD e Intel para demostrar soluciones escalables, tanto para servidores como para racks, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de centros de datos sostenibles.

MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026

MiTAC Computing también presentará un caso práctico en el escenario con el proveedor de servicios en la nube Qarnot, mostrando una implementación que impulsa la computación de alto rendimiento sostenible en Francia en sectores como el aeroespacial, el automotriz, el energético y el bancario.

Soluciones aceleradas por GPU para la era de la IA

MiTAC G4520G6: Una plataforma de servidor flexible diseñada para infraestructura en la nube y cargas de trabajo HPC tradicionales. Equipada con los últimos procesadores Intel® Xeon® 6, ofrece un rendimiento mejorado por vatio para entornos de alta densidad y escalables. La plataforma admite hasta 8 GPU PCIe Gen5 de doble ancho, lo que permite una potente aceleración para el entrenamiento de IA, la inferencia y las cargas de trabajo HPC.

MiTAC HG68-B8016: Una plataforma multinodo diseñada para juegos en la nube y cargas de trabajo de computación intensiva. Integra cinco nodos de un solo socket con procesadores AMD EPYC™ Serie 4005, cada uno compatible con memoria DDR5-5600 y almacenamiento NVMe para optimizar la eficiencia en implementaciones nativas de la nube.

MiTAC TN85-B8261: Un servidor GPU de doble socket compatible con hasta cuatro GPU de doble ranura. Con 24 ranuras DDR5-6400 RDIMM y unidades de almacenamiento NVMe sin herramientas, ofrece el rendimiento y la flexibilidad necesarios para entornos de aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento (HPC).

Soluciones compatibles con OCP para cargas de trabajo empresariales escalables

MiTAC C2810Z5: Un servidor compatible con OCP que admite procesadores AMD EPYC™ 9005/9004 y ofrece configuraciones flexibles de almacenamiento NVMe E1.S y U.2, diseño térmico optimizado y compatibilidad con implementaciones ORv3 densas.



MiTAC C2811Z5: Un servidor multinodo compatible con OCP diseñado para entornos de computación de alta densidad. Equipado con procesadores AMD EPYC™ Serie 9005, admite 12 ranuras de memoria DDR5-6400 (hasta 3 TB por nodo) y almacenamiento NVMe E1.S, lo que permite un rendimiento estable para cargas de trabajo HPC exigentes, como simulaciones científicas y modelado meteorológico.



MiTAC R2520G6: Un servidor empresarial equipado con dos procesadores Intel® Xeon® 6, hasta 32 módulos RDIMM DDR5-6400 y almacenamiento NVMe U.2 escalable compatible con hasta 24 unidades. La plataforma adopta una arquitectura modular estilo OCP para redes, administración y E/S de alto ancho de banda, lo que permite una flexibilidad similar a la de la hiperescala, actualizaciones simplificadas y un rendimiento mejorado para el almacenamiento de datos, el análisis y el preprocesamiento de datos de IA.



MiTAC M2810Z5: un servidor empresarial optimizado para la computación en la nube, diseñado para cargas de trabajo de E/S de alto rendimiento, que permite un gran ancho de banda y un acceso rápido a los datos para grandes bases de datos y aplicaciones transaccionales. La plataforma adopta una arquitectura de almacenamiento y redes alineada con OCP, que incluye OCP NIC 3.0 y E1.S NVMe, combinada con un diseño de hiperescala multinodo para ofrecer una alta densidad de cómputo, actualizaciones de red flexibles y una mejor capacidad de servicio para centros de datos en la nube.

Refrigeración líquida de precisión para las exigencias informáticas más elevadas

Optimizado para cargas de trabajo de entrenamiento de IA a gran escala, el rack de alta densidad MR1100 de 48U con refrigeración líquida EIA ofrece un rendimiento sostenido y baja latencia. Integra las últimas GPU AMD Instinct™ MI355X (hasta ocho por nodo) y las CPU AMD EPYC™ Serie 9005 con una enorme capacidad de memoria de 6 TB por unidad. Compatible con un total de 64 a 256 GPU, esta solución aprovecha la refrigeración por placa fría y las NIC AMD Pensando™ Pollara 400 AI para proporcionar un rendimiento sin limitaciones en una red de alta velocidad de 400/800 Gb/s.

Las soluciones de MiTAC también se presentan en el expositor H14 en colaboración con ScaleUp Technologies y en los expositores G15 y Z47 en colaboración con ASBIS Enterprises.

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales y de bajo consumo energético, respaldadas por una amplia experiencia en el sector desde la década de 1990. Especializada en IA, HPC, computación en la nube y computación perimetral, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en todos los niveles: barebones, sistemas, racks y clústeres, logrando así un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en cada nivel distingue a MiTAC Computing en el sector.

Con presencia mundial y capacidades integrales —desde I+D y fabricación hasta soporte global—, MiTAC Computing proporciona plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos a hiperescala, HPC y aplicaciones de IA, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y al unificar la marca MiTAC con los productos de servidores Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing se distingue por su tecnología de servidores innovadora, eficiente y fiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas afrontar los retos del futuro.

Visite www.mitaccomputing.com

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