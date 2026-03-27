À l'occasion de CloudFest 2026, MiTAC Computing présente des innovations en matière d'IA, de conformité aux normes OCP et de refroidissement liquide

RUST, Allemagne, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, un leader mondial des solutions de serveurs haute performance et écoénergétiques et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), présente ses dernières infrastructures prêtes pour l'IA, ses plateformes conformes aux normes OCP et ses innovations en matière de refroidissement liquide au salon CloudFest 2026 (stands H15 et H16). L'entreprise collabore avec AMD et Intel, deux leaders du secteur, pour présenter des solutions évolutives à l'échelle du serveur et du rack, conçues pour répondre à la demande croissante de centres de données durables.

MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026

MiTAC Computing présentera également une étude de cas sur scène avec le fournisseur de services en nuage Qarnot, afin d'illustrer un déploiement faisant progresser le calcul haute performance durable en France dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et la banque.

Solutions accélérées par le GPU pour l'ère de l'IA

MiTAC G4520G6 - Plateforme de serveur flexible conçue pour l'infrastructure cloud et les charges de travail d'informatique haute performance (HPC) traditionnelles. Activée par les derniers processeurs Intel ® Xeon ® 6, elle offre une performance améliorée par watt pour les environnements haute densité et évolutifs. La plateforme prend en charge jusqu'à 8 GPU PCIe Gen5 double largeur, permettant une accélération puissante pour l'entraînement à l'IA, l'inférence et les charges de travail HPC.

Xeon 6, elle offre une performance améliorée par watt pour les environnements haute densité et évolutifs. La plateforme prend en charge jusqu'à 8 GPU PCIe Gen5 double largeur, permettant une accélération puissante pour l'entraînement à l'IA, l'inférence et les charges de travail HPC. MiTAC HG68-B8016 - Plateforme multi-nœuds conçue pour les jeux dans le cloud et les charges de travail intensives. Elle intègre cinq nœuds mono-socket équipés de processeurs AMD EPYC™ de la gamme 4005, chacun prenant en charge la mémoire DDR5-5600 et le stockage NVMe afin d'optimiser l'efficacité des déploiements clous-natifs.

MiTAC TN85-B8261 - Serveur GPU à deux sockets prenant en charge jusqu'à quatre GPU à deux emplacements. Avec 24 emplacements DDR5-6400 RDIMM et des supports de stockage NVMe sans outil, il offre le débit et la flexibilité nécessaires aux environnements d'apprentissage profond et de HPC.

Solutions conformes aux normes OCP pour les charges de travail évolutives des entreprises

MiTAC C2810Z5 - Serveur conforme aux OCP prenant en charge les processeurs AMD EPYC™ 9005/9004 et offrant des configurations de stockage NVMe E1.S et U.2 flexibles, une conception thermique optimisée et une prise en charge des déploiements ORv3 denses.

MiTAC C2811Z5 – Serveur OCP à nœuds multiples conçu pour les environnements à forte intensité de calcul. Activé par des processeurs AMD EPYC™ de la gamme 9005, ce serveur prend en charge 12 emplacements de mémoire DDR5-6400 (jusqu'à 3 To par nœud) et le stockage NVMe E1.S, ce qui permet d'obtenir des performances stables pour les charges de travail HPC exigeantes, telles que les simulations scientifiques et la modélisation météorologique.

MiTAC R2520G6 - Serveur d'entreprise équipé de deux processeurs Intel® Xeon® 6, jusqu'à 32 RDIMM DDR5-6400 et d'un stockage évolutif NVMe U.2 prenant en charge jusqu'à 24 lecteurs. La plateforme adopte une architecture modulaire de type OCP pour la mise en réseau, la gestion et les E/S à large bande passante, ce qui permet une flexibilité de type hyper-échelle, des mises à niveau simplifiées et un débit amélioré pour le stockage des données, l'analyse et le prétraitement des données d'IA.

MiTAC M2810Z5 - Serveur d'entreprise optimisé pour l'informatique en nuage, conçu pour les charges de travail E/S hautes performances, offrant une bande passante élevée et un accès rapide aux données pour les grandes bases de données et les applications transactionnelles. La plateforme adopte une architecture de réseau et de stockage conforme aux normes OCP, y compris OCP NIC 3.0 et E1.S NVMe, associée à une conception hyper-échelle multi-nœuds pour offrir une haute densité de calcul, des mises à niveau de réseau flexibles et une meilleure facilité de service pour les centres de données en nuage.

Refroidissement liquide de précision pour les demandes de calcul les plus lourdes

Optimisé pour les charges de travail d'apprentissage de l'IA à grande échelle, le rack haute densité 48U EIA à refroidissement liquide de la gamme MR1100 offre un débit constant et une faible latence. Il intègre les derniers GPU AMD Instinct™ MI355X- jusqu'à huit par nœud - et les CPU AMD EPYC™ de la gamme 9005 avec une capacité de mémoire massive de 6 To par unité. Prenant en charge un total de 64 à 256 GPU, cette solution exploite le refroidissement par plaque froide et AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs pour fournir des performances non altérées sur une structure réseau à haut débit de 400/800 Gb/s.

Les solutions MiTAC sont également présentées sur le stand H14 en partenariat avec ScaleUp Technologies et sur les stands G15 & Z47 en partenariat avec ASBIS Enterprises.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie serveur innovante, efficace et fiable ainsi que par ses solutions intégrées matérielles et logicielles, qui permettent aux entreprises de relever les défis à venir.

Consultez www.mitaccomputing.com

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