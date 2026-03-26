MiTAC Computing präsentiert auf der CloudFest 2026 seine Innovationen in den Bereichen KI-Tauglichkeit, OCP-Konformität und Flüssigkeitskühlung

RUST, Deutschland, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken und energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), präsentiert auf der CloudFest 2026 (Stand H15 & H16) ihre neueste KI-fähige Infrastruktur, OCP-konforme Plattformen sowie Innovationen im Bereich der Flüssigkeitskühlung.. Das Unternehmen arbeitet mit den Branchenführern AMD und Intel zusammen, um skalierbare Lösungen sowohl auf Server- als auch auf Rack-Ebene vorzustellen, die darauf ausgelegt sind, den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Rechenzentren zu decken.

MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026

MiTAC Computing wird zudem gemeinsam mit dem Cloud-Dienstleister Qarnot eine Fallstudie auf der Bühne präsentieren, in der eine Implementierung vorgestellt wird, die nachhaltiges Hochleistungsrechnen in Frankreich in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Bankwesen vorantreibt.

GPU-beschleunigte Lösungen für das KI-Zeitalter

MiTAC G4520G6 - Eine flexible Serverplattform, die für Cloud-Infrastrukturen und traditionelle HPC-Workloads entwickelt wurde. Angetrieben von den neuesten Intel ® Xeon ® 6-Prozessoren bietet sie eine verbesserte Leistung pro Watt für Umgebungen mit hoher Dichte und Skalierbarkeit. Die Plattform unterstützt bis zu 8 PCIe Gen5-GPUs mit doppelter Breite und ermöglicht so eine leistungsstarke Beschleunigung für KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads.

Xeon 6-Prozessoren bietet sie eine verbesserte Leistung pro Watt für Umgebungen mit hoher Dichte und Skalierbarkeit. Die Plattform unterstützt bis zu 8 PCIe Gen5-GPUs mit doppelter Breite und ermöglicht so eine leistungsstarke Beschleunigung für KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads. MiTAC HG68-B8016 - Eine Multi-Node-Plattform, die für Cloud-Gaming und rechenintensive Workloads entwickelt wurde. Sie integriert fünf Single-Socket-Nodes mit AMD EPYC™ 4005-Prozessoren, die jeweils DDR5-5600-Speicher und NVMe-Speicher unterstützen, um die Effizienz für Cloud-native Bereitstellungen zu optimieren.

MiTAC TN85-B8261 - Ein Dual-Socket-GPU-Server, der bis zu vier Dual-Slot-GPUs unterstützt. Mit 24 DDR5-6400-RDIMM-Steckplätzen und werkzeuglosen NVMe-Speicherträgern bietet er den Durchsatz und die Flexibilität, die für Deep-Learning- und HPC-Umgebungen erforderlich sind.

OCP-konforme Lösungen für skalierbare Unternehmens-Workloads

MiTAC C2810Z5 - Ein OCP-konformer Server, der AMD EPYC™ 9005/9004-Prozessoren unterstützt und flexible E1.S- und U.2-NVMe-Speicherkonfigurationen, ein optimiertes thermisches Design sowie Unterstützung für hochverdichtete ORv3-Bereitstellungen bietet.

MiTAC C2811Z5 - Ein OCP-konformer Multi-Node-Server, der für Rechenumgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurde. Angetrieben von AMD EPYC™ 9005-Prozessoren unterstützt er 12 DDR5-6400-Speicherslots (bis zu 3 TB pro Node) und NVMe-E1.S-Speicher, was eine stabile Leistung für anspruchsvolle HPC-Workloads wie wissenschaftliche Simulationen und Wettermodellierung ermöglicht.

MiTAC R2520G6 - Ein Unternehmensserver, ausgestattet mit zwei Intel® Xeon® 6-Prozessoren, bis zu 32 DDR5-6400-RDIMMs und skalierbarem NVMe-U.2-Speicher, der bis zu 24 Laufwerke unterstützt. Die Plattform nutzt eine modulare Architektur im OCP-Stil für Netzwerke, Verwaltung und I/O mit hoher Bandbreite und ermöglicht so eine Flexibilität im Hyperscale-Stil, vereinfachte Upgrades und einen verbesserten Durchsatz für Datenspeicherung, Analysen und die Vorverarbeitung von KI-Daten.

MiTAC M2810Z5 - Ein für Cloud-Computing optimierter Unternehmensserver, der für I/O-Workloads mit hoher Leistung ausgelegt ist und hohe Bandbreite sowie schnellen Datenzugriff für große Datenbanken und Transaktionsanwendungen ermöglicht. Die Plattform nutzt eine OCP-konforme Netzwerk- und Speicherarchitektur, einschließlich OCP NIC 3.0 und E1.S NVMe, kombiniert mit einem Multi-Node-Hyperscale-Design, um eine hohe Rechendichte, flexible Netzwerk-Upgrades und verbesserte Wartungsfreundlichkeit für Cloud-Rechenzentren zu bieten.

Präzisions-Flüssigkeitskühlung für höchste Rechenanforderungen

Das für groß angelegte KI-Trainings-Workloads optimierte, flüssigkeitsgekühlte 48U-EIA-Rack der MR1100-Serie mit hoher Dichte bietet einen nachhaltigen Durchsatz und niedrige Latenzzeiten. Es integriert die neuesten AMD Instinct™ MI355X-GPUs– bis zu acht pro Knoten – sowie AMD EPYC™ 9005-Serie-CPUs mit einer enormen Speicherkapazität von 6 TB pro Einheit. Diese Lösung unterstützt insgesamt 64 bis 256 GPUs und nutzt Cold-Plate-Kühlung sowie AMD Pensando™ Pollara 400 KI-Netzwerkkarten, um uneingeschränkte Leistung in einer Hochgeschwindigkeits-Netzwerkstruktur mit 400/800 Gb/s zu bieten.

MiTAC-Lösungen werden außerdem am Stand H14 in Zusammenarbeit mit ScaleUp Technologies sowie an den Ständen G15 und Z47 in Zusammenarbeit mit ASBIS Enterprises präsentiert.

Informationen zu MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp. ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings und bietet umfassende, energieeffiziente Serverlösungen, die sich auf eine bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Branchenerfahrung stützen. Mit Spezialisierung auf KI, HPC, Cloud und Edge Computing wendet MiTAC Computing strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität sicherzustellen – auf Ebene von Barebones, Systemen, Racks und Clustern – und erreicht damit vollständige Leistungsfähigkeit und Integration. Diese Verpflichtung zur Qualität auf allen Ebenen zeichnet MiTAC Computing in der Branche aus.

Mit einer weltweiten Präsenz und End-to-End-Fähigkeiten von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum globalen Support bietet MiTAC Computing flexible, maßgeschneiderte Plattformen für Hyperscale-Rechenzentren, HPC- und KI-Anwendungen, die eine optimale Leistung und Skalierbarkeit zur Erfüllung individueller Geschäftsanforderungen gewährleisten. Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte in den Bereichen KI und Flüssigkeitskühlung und die Vereinheitlichung der Marke MiTAC mit Intel DSG- und TYAN-Serverprodukten zeichnet sich MiTAC Computing durch seine innovative, effiziente und zuverlässige Servertechnologie sowie seine integrierten Hardware- und Softwarelösungen aus, die Unternehmen in die Lage versetzen, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Besuchen Sie www.mitaccomputing.com

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