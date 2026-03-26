MiTAC Computing、OCPに準拠したAIレディの液冷イノベーションでCloudFest 2026をリード

ルスト、 ドイツ、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 高性能でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションの世界的リーダーであり、MiTAC Holdings Corporation（TWSE：3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corporationは、CloudFest 2026（ブース H15&H16）で、最新のAIレディのインフラ、OCPに準拠したプラットフォーム、液冷イノベーションを紹介します。同社は業界のリーダーであるAMDおよびインテルと協力し、持続可能なデータセンターへの高まる需要をサポートするために設計された、サーバーとラックの両方のスケールでスケーラブルなソリューションを実証しています。

また、MiTAC Computingは、クラウドサービスプロバイダーであるQarnotと共同で、フランスにおける航空宇宙、自動車、エネルギー、銀行などの業界における持続可能なハイパフォーマンスコンピューティングを推進する導入事例を紹介します。

MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026 (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corporation)

AI時代のGPUアクセラレーション・ソリューション

スケーラブルなエンタープライズ・ワークロードのためのOCPに準拠したソリューション

MiTAC C2810Z5 - AMD EPYC™ 9005/9004プロセッサをサポートし、柔軟なE1.SおよびU.2 NVMeストレージ構成、最適化された熱設計、高密度の ORv3 展開をサポートするOCPに準拠したサーバです。

MiTAC R2520G6 - デュアルIntel®Xeon®6プロセッサー、最大 32 個のDDR5-6400 RDIMM、そして最大24台のドライブをサポートするスケーラブルなNVMe U.2ストレージを搭載したエンタープライズ・サーバーです。このプラットフォームは、ネットワーク、管理、広帯域I/OにOCPスタイルのモジュラーアーキテクチャを採用し、ハイパースケールのような柔軟性、アップグレードの簡素化、データストレージ、アナリティクス、AIデータ前処理のスループット向上を実現しています。

MiTAC M2810Z5 - 高性能I/Oワークロード向けに設計されたクラウドコンピューティングに最適化されたエンタープライズサーバーで、大規模データベースやトランザクション・アプリケーション向けの高帯域幅と高速データアクセスを実現します。本プラットフォームは、OCP NIC 3.0およびE1.S NVMeを含むOCPに準拠したネットワーキングおよびストレージ・アーキテクチャを採用し、マルチノード・ハイパースケール設計と組み合わせることで、クラウド・データセンター向けに高い計算密度、柔軟なネットワーキングのアップグレード、サービス性の向上を実現します。

高精度の液体冷却で最も過酷なコンピュート要求に対応

MiTACソリューションは、ScaleUp Technologiesとの提携によるブース H14およびASBIS Enterprisesとの提携によるブース G15 & Z47でも紹介されています。

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界での豊富な知見を背景に、包括的でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションを提供しています。AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門とするMiTAC Computingは、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにわたり、妥協のない品質を確保するための厳格な手法を用いて、性能と統合を完全に実現しています。あらゆるレベルでの品質へのこだわりが、MiTAC Computingを業界内で際立たせています。

グローバルに事業を展開し、研究開発および製造からグローバルサポートに至るエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、独自のビジネスニーズに対応する最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現します。AIと液冷の最新の進歩を活用し、MiTACブランドとIntel DSGおよびTYANサーバー製品を統合することで、MiTAC Computingは、革新的で効率的かつ信頼性の高いサーバー技術だけでなく、ハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションで際立った存在となり、企業が将来の課題に対応できるよう支援します。

www.mitaccomputing.comをご覧ください。

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation