MUST estreia a série de energia híbrida para todos os cenários na SNEC 2026

XANGAI, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na abertura da décima nona Expo de Energia Fotovoltaica da SNEC, a MUST revelou formalmente sua próxima geração série híbrida de inversores solares PH1100 e a plataforma modular de baterias LP3000, marcando uma expansão significativa de sua arquitetura de armazenamento de energia para todos os cenários. O lançamento atraiu imediatamente a atenção de distribuidores internacionais, empreiteiras de EPC e desenvolvedores de projetos, que se reuniram no estande da empresa.

Solução híbrida de armazenamento de energia para todos os cenários (PRNewsfoto/Must Energy Group)

A recém-lançada série PH1100 oferece uma ampla gama de potência, abrangendo configurações de 3 a 10 kW monofásicas, 5 a 12 kW bifásicas (120 V/240 V) e 5 a 25 kW trifásicas (380 VCA). Cada unidade é selada conforme os padrões IP66 com monitoramento WiFi integrado, projetado para operar de forma confiável em condições ambientais de -25°C a +60°C. A arquitetura MPPT dupla atinge um pico de eficiência de até 97,8%, enquanto a compatibilidade universal de baterias acomoda tanto produtos químicas de lítio quanto de chumbo-ácido.

A série PH1100-EU oferece até 25 kW por unidade, com capacidade de carga/descarga de 210 A e implantação paralela de até 16 unidades, totalizando 400 kW para instalações de microrredes e no setor comercial de pequeno porte.

Junto com o lançamento do PH1100, o sistema de baterias de baixa tensão LP3000 apresenta uma arquitetura empilhável e expansível em campo, com capacidade que varia de 5,12 kWh a 40,96 kWh. Classificado como IP65 com conectividade WiFi, o LP3000 permite uma integração perfeita com a série PH1100, permitindo que os usuários dimensionem a capacidade de armazenamento com a simplicidade plug-and-play.

O lançamento dessa plataforma híbrida foi o ponto alto da ampla apresentação da MUST na SNEC, que abrangeu todo o seu ecossistema de produtos. Os geradores solares portáteis HBP1800 (500 W–2 kW, 960 Wh–5,12 kWh) e os sistemas ESS integrados HBP1900 VPM/HBP1800 ES (3,5 kW–5,5 kW, 3 kWh–15,36 kWh) oferecem independência energética residencial com vida útil de mais de 6.000 ciclos. Para os setores comercial e industrial, os inversores de alta tensão PH11-60KL3-EU-HV (30 kW–60 kW) e as baterias HV2800 ESS (64 kWh–240 kWh) oferecem soluções escaláveis conectadas à rede, enquanto o sistema de armazenamento industrial ESG (61,4 kWh por gabinete, expansível para mais de 600 kWh) permite redução de pico e demanda e backup de emergência com segurança integrada contra incêndio. Os mercados fora da rede são atendidos pela série PV1900 (4 kW–12 kW) e pelas baterias LP1600 (2,56 kWh–30,72 kWh), fornecendo energia autônoma e robusta para aplicações remotas e móveis.

O lançamento da MUST na SNEC 2026 reafirma seu compromisso estratégico com a construção de uma infraestrutura de energia limpa resiliente, inteligente e implantável em qualquer lugar, capaz de promover uma verdadeira independência energética em todos os climas e continentes.

Sobre a MUST

A MUST é líder global em inversores fotovoltaicos e armazenamento de energia, com mais de 800.000 unidades enviadas para mais de 800.000 residências em todo o mundo. A empresa aproveita sua pesquisa e desenvolvimento de ponta e sua escala para oferecer soluções de energia limpa em todos os cenários.

Para mais informações, acesse: www.mustpower.com | www.mustenergy.com

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996430/PH11_LP30_15.jpg

FONTE Must Energy Group