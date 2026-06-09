MUST เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีส์พลังงานไฮบริดสำหรับทุกสถานการณ์ใช้งานที่งาน SNEC 2026
News provided byMust Energy Group
09 Jun, 2026, 08:48 CST
เซี่ยงไฮ้, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันเปิดงานมหกรรม SNEC PV Power Expo ครั้งที่ 19 ทาง MUST ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ ได้แก่ อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดซีรีส์ PH1100 รุ่นถัดไป และแพลตฟอร์มแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ LP3000 ซึ่งถือเป็นการขยายสถาปัตยกรรมระบบกักเก็บพลังงานสำหรับทุกสถานการณ์การใช้งานของบริษัทครั้งสำคัญ การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้จัดจำหน่ายระดับนานาชาติ ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) และผู้พัฒนาโครงการที่ต่างมารวมตัวกันที่บูธของบริษัท
ซีรีส์ PH1100 ที่เปิดตัวใหม่นี้รองรับช่วงกำลังไฟฟ้าอย่างครอบคลุม โดยมีทั้งรุ่นระบบไฟฟ้าเฟสเดียวขนาด 3–10 กิโลวัตต์ รุ่นระบบไฟฟ้าแบบสปลิตเฟส (120V/240V) ขนาด 5–12 กิโลวัตต์ และรุ่นระบบไฟฟ้าสามเฟส (380VAC) ขนาด 5–25 กิโลวัตต์ ทุกเครื่องได้รับการออกแบบตามมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP66 พร้อมระบบตรวจสอบและติดตามการทำงานผ่าน WiFi ในตัว สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -25°C ถึง +60°C โครงสร้างการทำงานแบบ Dual MPPT ช่วยให้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดถึง 97.8% ขณะที่รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ได้หลากหลายประเภท ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ตะกั่วกรดได้อย่างยืดหยุ่น
ซีรีส์ PH1100-EU สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 25 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง พร้อมความสามารถในการชาร์จและคายประจุสูงถึง 210 แอมแปร์ และรองรับการเชื่อมต่อแบบขนานได้สูงสุด 16 เครื่อง ส่งผลให้มีกำลังรวมสูงสุดถึง 400 กิโลวัตต์ เหมาะสำหรับการติดตั้งในระบบไมโครกริด (microgrid) และโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
ควบคู่ไปกับการเปิดตัว PH1100 ระบบแบตเตอรี่แรงดันต่ำ LP3000 ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมแบบวางซ้อนกัน และสามารถขยายระบบภาคสนามได้ โดยรองรับความจุตั้งแต่ 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถึง 40.96 กิโลวัตต์ชั่วโมง LP3000 ได้รับมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65 และมีการเชื่อมต่อผ่าน WiFi ช่วยให้สามารถผสานการทำงานร่วมกับซีรีส์ PH1100 ได้อย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกขนาดความจุระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการได้ พร้อมความสะดวกในการติดตั้งแบบเสียบใช้งานได้ทันทีหรือ Plug-and-Play
การเปิดตัวแพลตฟอร์มไฮบริดดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โดยรวมของ MUST ภายในงาน SNEC ซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา HBP1800 (กำลังไฟ 500 วัตต์–2 กิโลวัตต์, ความจุ 960 วัตต์ชั่วโมง–5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง) ส่วนระบบกักเก็บพลังงานแบบบูรณาการ HBP1900 VPM และ HBP1800 ES (กำลังไฟ 3.5–5.5 กิโลวัตต์ ความจุ 3–15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานภาคครัวเรือนได้รับความเป็นอิสระด้านพลังงานยิ่งขึ้น โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 6,000 รอบการชาร์จและคายประจุ สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์แรงดันสูง PH11-60KL3-EU-HV (กำลังไฟ 30–60 กิโลวัตต์) และแบตเตอรี่ ESS รุ่น HV2800 (ความจุ 64–240 กิโลวัตต์ชั่วโมง) มอบโซลูชันที่สามารถขยายขนาดได้สำหรับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรม ESG (ความจุ 61.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อหนึ่งตู้ และสามารถขยายได้มากกว่า 600 กิโลวัตต์ชั่วโมง) รองรับการบริหารจัดการโหลดไฟฟ้าสูงสุดเพื่อลดค่าไฟฟ้า และทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองในกรณีฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงภายในเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับตลาดระบบไฟฟ้านอกโครงข่าย บริษัทได้นำเสนอซีรีส์ PV1900 (กำลังไฟ 4–12 กิโลวัตต์) และแบตเตอรี่ LP1600 (ความจุ 2.56–30.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง) เพื่อมอบแหล่งพลังงานที่ทำงานได้อย่างอิสระและมีความทนทาน เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลและการใช้งานแบบเคลื่อนที่
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ MUST ในงาน SNEC 2026 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดที่มีความยืดหยุ่น ชาญฉลาด และสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั่วโลก เพื่อเสริมศักยภาพสู่ความเป็นอิสระด้านพลังงานอย่างแท้จริงในทุกสภาพภูมิอากาศและทุกทวีป
เกี่ยวกับ MUST
MUST เป็นผู้นำระดับโลกด้านอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์แล้วมากกว่า 800,000 รายการ ไปยังกว่า 800,000 ครัวเรือนทั่วโลก บริษัทอาศัยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ชั้นนำ รวมถึงขนาดการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์การใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.mustpower.com | www.mustenergy.com
อีเมล: [email protected]
SOURCE Must Energy Group
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